В России появится новый федеральный округ

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Об этом пишет 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».
По словам Балицкого, когда президент примет решение, пока неизвестно. Однако губернатор считает, что это произойдет в скором времени.
На вопрос журналиста о названии новой административной единицы Балицкий предложил вариант «Новороссия». Он также отметил, что создание отдельного федерального округа существенно улучшит взаимодействие новых регионов с федеральным центром.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России после референдумов, проведенных в 2022 году. По данным на апрель 2024 года, более 3,2 миллиона жителей этих новых регионов уже получили российские паспорта.