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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В России появится новый федеральный округ

6 июня 2024, 13:48
В ближайшем будущем в России планируется создать ещё один федеральный округ, в который войдут новые регионы страны, а также Крым. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент России Владимир Путин.

Об этом пишет 360.ru со ссылкой на РИА «Новости».

По словам Балицкого, когда президент примет решение, пока неизвестно. Однако губернатор считает, что это произойдет в скором времени.

На вопрос журналиста о названии новой административной единицы Балицкий предложил вариант «Новороссия». Он также отметил, что создание отдельного федерального округа существенно улучшит взаимодействие новых регионов с федеральным центром.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России после референдумов, проведенных в 2022 году. По данным на апрель 2024 года, более 3,2 миллиона жителей этих новых регионов уже получили российские паспорта.

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