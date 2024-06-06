В Тюмени родился ребенок неопределенного пола

В Тюмени был зафиксирован случай рождения ребенка с неопределенным полом. Причиной этого являются редкие мутации некоторых генов во время развития половых желез. Когда такое происходит, у новорожденного ребенка наружные и внутренние половые органы не могут быть однозначно определены.