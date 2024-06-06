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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Тюмени родился ребенок неопределенного пола

6 июня 2024, 13:22
В Тюмени был зафиксирован случай рождения ребенка с неопределенным полом. Причиной этого являются редкие мутации некоторых генов во время развития половых желез. Когда такое происходит, у новорожденного ребенка наружные и внутренние половые органы не могут быть однозначно определены.

Чтобы решить эту проблему, проводится хирургическое вмешательство. Сначала у младенца делают анализы для определения генетического пола, а затем проводят необходимую операцию. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на 72.RU.

У новорожденных находят и другие пороки развития. За год количество аномалий у младенцев в Тюмени выросло на 18,8%. В большей степени от нарушений внутриутробного развития страдают мальчики.

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