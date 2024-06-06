В Тюмени родился ребенок неопределенного пола

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Чтобы решить эту проблему, проводится хирургическое вмешательство. Сначала у младенца делают анализы для определения генетического пола, а затем проводят необходимую операцию. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на 72.RU.
У новорожденных находят и другие пороки развития. За год количество аномалий у младенцев в Тюмени выросло на 18,8%. В большей степени от нарушений внутриутробного развития страдают мальчики.