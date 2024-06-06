Виноваты вандалы. За прогулки по театральному дворику Пермского ТЮЗа придется платить

UPD. Позже в пресс-службе театра опровергли информацию о плате за вход на территорию «ИльТЮЗиона». Пространство будет закрыто для всех только по вечерам показов творческих программ, вход на которые будет платным. В остальное время можно гулять по пространству бесплатно и ежедневно, с 12:00 до 23:00, сообщает руководство учреждения. А ранее опубликованный пост является некорректной формулировкой, которую использовал SMM-специалист.