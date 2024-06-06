Виноваты вандалы. За прогулки по театральному дворику Пермского ТЮЗа придется платить

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
В Перми с этой субботы, 8 июня, посещение пространства между старым и новым зданиями Театра юного зрителя будет платным. Теперь для прогулки потребуется заказать столик и какое-нибудь блюдо или напиток в ресторане авторской кухни «Юралс».
В ТЮЗе объясняют изменения активностью вандалов. «С 8 июня „ИльТЮЗион“, где вы гуляли в хаотическом порядке, ходили по лавочкам и даже кое-кто из вас сломал гондолу, обретает новый статус. Который, как мы надеемся, позволит дольше сохранить территорию в изначальном карнавальном виде», — сообщает пресс-служба учреждения культуры. По вечерам в атриуме и на сцене под зонтиком планируют проводить спектакли, концерты и перформансы.
UPD. Позже в пресс-службе театра опровергли информацию о плате за вход на территорию «ИльТЮЗиона». Пространство будет закрыто для всех только по вечерам показов творческих программ, вход на которые будет платным. В остальное время можно гулять по пространству бесплатно и ежедневно, с 12:00 до 23:00, сообщает руководство учреждения. А ранее опубликованный пост является некорректной формулировкой, которую использовал SMM-специалист.
Сейчас ограничение введено из-за подготовки к премьерным показам уличного спектакля «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (6+). Его сыграют в атриуме.
Алексей Лукашов, заместитель директора по развитию театра ГКБУК «Пермский ТЮЗ»:
— «ИльТЮЗион» создавался как открытое пространство и именно таким и остается, приобретая при этом дополнительные возможности. В гастрономическом пространстве можно будет выпить чашку кофе, угоститься мороженым и другими блюдами из меню».