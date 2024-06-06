Виновнику смерти 11-летней девочки и мужчины в ДТП под Добрянкой вынесли приговор

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Добрянский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю поселка Полазна. Мужчина признан виновником ДТП с двумя жертвами, сообщает краевая прокуратура.
10 февраля этого года мужчина, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным водительских прав, управлял легковым автомобилем Mersedes Benz на автодороге «Пермь-Березники-Полазна» в Добрянском округе. Совершая маневры с нарушением скоростного режима при съезде с транспортного кольца в сторону Полазны, не учитывая состояние дорожного полотна в зимнее время года, мужчина потерял контроль управления автомобилем. Mersedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковушкой, в которой ехали мужчина и ребенок.
В результате происшествия 11-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сидении второго автомобиля, погибла на месте. Другой потерпевший скончался спустя непродолжительное время в больнице. При этом виновник аварии не получил не одной значительной травмы.
Судом мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также лишенным права управления транспортными средствами).
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, а также взыскал в пользу родственников погибших компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.