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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Осуждён виновник пьяного ДТП с двумя жертвами под Добрянкой

Виновнику смерти 11-летней девочки и мужчины в ДТП под Добрянкой вынесли приговор

6 июня 2024, 14:10
Фото: 1MI

Осуждён виновник пьяного ДТП с двумя жертвами под Добрянкой

Мужчина был нетрезв в момент аварии.
Сюжет
Дтп

Добрянский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю поселка Полазна. Мужчина признан виновником ДТП с двумя жертвами, сообщает краевая прокуратура.

10 февраля этого года мужчина, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным водительских прав, управлял легковым автомобилем Mersedes Benz на автодороге «Пермь-Березники-Полазна» в Добрянском округе. Совершая маневры с нарушением скоростного режима при съезде с транспортного кольца в сторону Полазны, не учитывая состояние дорожного полотна в зимнее время года, мужчина потерял контроль управления автомобилем. Mersedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковушкой, в которой ехали мужчина и ребенок.

В результате происшествия 11-летняя девочка, находившаяся на пассажирском сидении второго автомобиля, погибла на месте. Другой потерпевший скончался спустя непродолжительное время в больнице. При этом виновник аварии не получил не одной значительной травмы.

Судом мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, а также лишенным права управления транспортными средствами).

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 6 месяцев, а также взыскал в пользу родственников погибших компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

#Происшествия#Суд#Дтп#Приговор
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