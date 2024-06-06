Виновнику смерти 11-летней девочки и мужчины в ДТП под Добрянкой вынесли приговор

10 февраля этого года мужчина, находясь в состоянии опьянения и будучи лишенным водительских прав, управлял легковым автомобилем Mersedes Benz на автодороге «Пермь-Березники-Полазна» в Добрянском округе. Совершая маневры с нарушением скоростного режима при съезде с транспортного кольца в сторону Полазны, не учитывая состояние дорожного полотна в зимнее время года, мужчина потерял контроль управления автомобилем. Mersedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковушкой, в которой ехали мужчина и ребенок.