Вице-губернатор Югры Ислаев с инспекцией посетил окружную больницу Нижневартовска

Posted Вчера, 16:11
Published Вчера, 16:11
Modified Вчера, 16:12
Updated Вчера, 16:12
В ходе проверки участники инспекции сделали вывод, что два последних блока, «А» и «Б», еще не введенные в эксплуатацию, будут готовы к сдаче в течение полутора месяцев. Об этом информирует muksun.fm.
В ходе инспекции в Нижневартовске Азата Ислаева сопровождали вице-губернатор Ольга Литова, глава города Дмитрий Кощенко и депутат думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев.
Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов устроил для делегации экскурсию по блоку «А». В рамках экскурсии были продемонстрированы готовые операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, палаты реабилитационного отделения, актовый зал для научных конференций и другие помещения. Как уже сообщалось, строительные и монтажные работы в целом подошли к завершению, и основное внимание специалистов направлено на оформление исполнительной документации.
Подводя итоги инспекции, вице-губернатор Азат Ислаев заявил, что строительные работы завершатся в течение полутора месяцев. Он также отметил необходимость устранения исполнителями замечаний, выявленных службой жилищного проектного надзора.
Вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая деятельность жилстройнадзора, отметила очевидный позитивный прогресс в процессе ввода больницы в эксплуатацию за последние два месяца. Владимир Зиновьев заявил: «Строительную готовность объекта подтверждаю! То, что достаточно новая команда Азата Файзулхаковича Ислаева всё завершит, у меня никогда сомнений не было», добавив, что более прозрачный процесс строительства помог бы уменьшить число вопросов и сомнений у жителей.
На одном из недавних совещаний с президентом России Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске, сроки которого неоднократно сдвигались, намечается на это лето.
Ольга Литова обратилась к представителям окружных СМИ и призвала корректно передавать информацию, подчеркнув, что речь идет о завершении процесса передачи больницы в эксплуатацию, а не о завершении её строительства, поскольку некоторые части комплекса уже сформированы и успешно обслуживают население.