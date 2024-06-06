Вице-губернатор Югры Ислаев с инспекцией посетил окружную больницу Нижневартовска

Вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая деятельность жилстройнадзора, отметила очевидный позитивный прогресс в процессе ввода больницы в эксплуатацию за последние два месяца. Владимир Зиновьев заявил: «Строительную готовность объекта подтверждаю! То, что достаточно новая команда Азата Файзулхаковича Ислаева всё завершит, у меня никогда сомнений не было», добавив, что более прозрачный процесс строительства помог бы уменьшить число вопросов и сомнений у жителей.