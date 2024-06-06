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Posted Вчера, 16:11

Published Вчера, 16:11

Modified Вчера, 16:12

Updated Вчера, 16:12

Вице-губернатор Югры Ислаев с инспекцией посетил окружную больницу Нижневартовска

Вице-губернатор Югры Ислаев с инспекцией посетил окружную больницу Нижневартовска

6 июня 2024, 16:11
Фото: Юрий Андреев
Вице-губернатор Югры Азат Ислаев, выполняя поручение временно исполняющего обязанности губернатора Руслана Кухарука, провел инспекцию больничного комплекса в Нижневартовске.

В ходе проверки участники инспекции сделали вывод, что два последних блока, «А» и «Б», еще не введенные в эксплуатацию, будут готовы к сдаче в течение полутора месяцев. Об этом информирует muksun.fm.

В ходе инспекции в Нижневартовске Азата Ислаева сопровождали вице-губернатор Ольга Литова, глава города Дмитрий Кощенко и депутат думы Югры, представитель ОНФ Владимир Зиновьев.

Главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов устроил для делегации экскурсию по блоку «А». В рамках экскурсии были продемонстрированы готовые операционные, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, палаты реабилитационного отделения, актовый зал для научных конференций и другие помещения. Как уже сообщалось, строительные и монтажные работы в целом подошли к завершению, и основное внимание специалистов направлено на оформление исполнительной документации.

Подводя итоги инспекции, вице-губернатор Азат Ислаев заявил, что строительные работы завершатся в течение полутора месяцев. Он также отметил необходимость устранения исполнителями замечаний, выявленных службой жилищного проектного надзора.

Вице-губернатор Югры Ольга Литова, курирующая деятельность жилстройнадзора, отметила очевидный позитивный прогресс в процессе ввода больницы в эксплуатацию за последние два месяца. Владимир Зиновьев заявил: «Строительную готовность объекта подтверждаю! То, что достаточно новая команда Азата Файзулхаковича Ислаева всё завершит, у меня никогда сомнений не было», добавив, что более прозрачный процесс строительства помог бы уменьшить число вопросов и сомнений у жителей.

На одном из недавних совещаний с президентом России Владимиром Путиным министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также сообщил, что ввод в эксплуатацию больницы в Нижневартовске, сроки которого неоднократно сдвигались, намечается на это лето.

Ольга Литова обратилась к представителям окружных СМИ и призвала корректно передавать информацию, подчеркнув, что речь идет о завершении процесса передачи больницы в эксплуатацию, а не о завершении её строительства, поскольку некоторые части комплекса уже сформированы и успешно обслуживают население.

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