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Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

До конца 2040 года группа «Самолет» построит в Перми миллион метров жилья

За 16 лет группа «Самолет» планирует построить в Перми миллион квадратов жилья

6 июня 2024, 12:00
Фото: properm.ru

До конца 2040 года группа «Самолет» построит в Перми миллион метров жилья

Такое решение сегодня закреплено в соглашении с правительством края.

Сегодня, 6 июня, правительство Пермского края и группа «Самолет» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

До конца 2040 года девелопер планирует построить миллион квадратных метров жилья, предусмотрев размещение необходимой социальной инфраструктуры. Кроме того, застройщик намерен принимать участие в аукционах по площадкам для комплексного развития территорий (КРТ).

Для более эффективного сотрудничества, правительство Пермского края готово оказывать девелоперу информационную и методологическую поддержку в реализации жилых проектов.

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#Экономика#Пермь#Строительство#Строители
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