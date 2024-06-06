За 16 лет группа «Самолет» планирует построить в Перми миллион квадратов жилья

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Сегодня, 6 июня, правительство Пермского края и группа «Самолет» подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.
До конца 2040 года девелопер планирует построить миллион квадратных метров жилья, предусмотрев размещение необходимой социальной инфраструктуры. Кроме того, застройщик намерен принимать участие в аукционах по площадкам для комплексного развития территорий (КРТ).
Для более эффективного сотрудничества, правительство Пермского края готово оказывать девелоперу информационную и методологическую поддержку в реализации жилых проектов.