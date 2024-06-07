Директор компании из Краснокамска украл на ремонте школы 650 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Краснокамский городской суд вынес приговор директору строительной организации. Руководитель признан виновным в мошенничестве, сообщают в прокуратуре края.
Виновный, выполняя в 2021 году рамках муниципального контракта по нацпроекту капитальный ремонт кровли здания детской музыкальной школы в Краснокамске, похитил свыше 650 тыс. рублей. В частности, в процессе осуществления работ, предусмотренных договором, по его указанию часть строительных материалов самовольно заменена на более дешевые аналоги, а оставшаяся часть осталась не выполненной.
Судом мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, исковые требования образовательного учреждения о взыскании необоснованно-полученной суммы денежных средств за невыполненные работы удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.