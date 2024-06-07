Директор компании из Краснокамска украл на ремонте школы 650 тысяч рублей

Виновный, выполняя в 2021 году рамках муниципального контракта по нацпроекту капитальный ремонт кровли здания детской музыкальной школы в Краснокамске, похитил свыше 650 тыс. рублей. В частности, в процессе осуществления работ, предусмотренных договором, по его указанию часть строительных материалов самовольно заменена на более дешевые аналоги, а оставшаяся часть осталась не выполненной.