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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Строители из Прикамья похитили на ремонте школы 650 тысяч рублей

Директор компании из Краснокамска украл на ремонте школы 650 тысяч рублей

7 июня 2024, 13:26
Фото: минЖКХ Пермского края

Строители из Прикамья похитили на ремонте школы 650 тысяч рублей

Часть работ была не выполнена, часть материалов заменили дешевые аналоги.

Краснокамский городской суд вынес приговор директору строительной организации. Руководитель признан виновным в мошенничестве, сообщают в прокуратуре края.

Виновный, выполняя в 2021 году рамках муниципального контракта по нацпроекту капитальный ремонт кровли здания детской музыкальной школы в Краснокамске, похитил свыше 650 тыс. рублей. В частности, в процессе осуществления работ, предусмотренных договором, по его указанию часть строительных материалов самовольно заменена на более дешевые аналоги, а оставшаяся часть осталась не выполненной.

Судом мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей, исковые требования образовательного учреждения о взыскании необоснованно-полученной суммы денежных средств за невыполненные работы удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил.

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#Экономика#Краснокамск#Кража#Мошенничество
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