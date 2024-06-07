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Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru

Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru

7 июня 2024, 04:00
Спойлеры: умеренные | Рейтинг: Тем, кто очень любит фильмы Джорджа Миллера, и даже третью часть «Безумного Макса» | 18+

В мировом прокате с оглушительным треском проваливается «Фуриоса» (18+) Джорджа Миллера. Приквел шедеврального «Безумного Макса: Дорога ярости» оказался не нужен зрителю. И, к сожалению, вполне справедливо. Григорий Ноговицын объясняет, почему «Фуриоса» — абсолютно необязательное кино.

В 2015 году режиссёр Джордж Миллер выпустил совершенно идеальный боевик «Безумный макс: Дорога ярости» (18+). Этот фильм был лучшим воплощением эйзенштейнового принципа «монтажа аттракциона» со времен самого Сергея Эйзенштейна. Дистиллированное кино, где всё необходимое показано через действие и визуал, а слов — минимум. Новая жизнь ярчайшей франшизы Безумного Макса, в свое время зародившей большинство канонов и принципов жанра пост-апокалипсиса. В общем, петь дифирамбы «Дороге ярости» можно бесконечно. Неудивительно, что его продолжение ждали с нетерпением. И даже когда узнали, что вместо сиквела будет приквел, посвященный суровой воительнице Фуриосе, ждать продолжали. Потому что и Фуриоса была крута, и кредит доверия Миллеру выписан необычайный.

И вот «Фуриоса», наконец, вышла и… провалилась в прокате. С грохотом и треском фуры, врезающей в стену на полном ходу.

Джордж Миллиер на съемках «Фуриосы»Джордж Миллиер на съемках «Фуриосы»
Джордж Миллиер на съемках «Фуриосы»

Как так вышло? Да очень просто: Миллер снял фильм, который во всем противоположен «Дороге ярости». Причем в самом худшем смысле. Поэтому «Фуриоса» так сильно разочаровывает.

Действие «Дороги ярости» было максимально сжато, и всё сводилось к одной большой погоне в течение нескольких часов. И если подумать, в принципе, действие всех частей «Безумного Макса» никогда не растягивалось дольше, чем на несколько дней. Это концентрировало на событиях и экшене. В «Фуриосе» же мы видим полноценную сагу, длящуюся аж 15 лет (!), что неизбежно размывает события, внимание и напряжение.

Зачем-то Миллеру понадобилось очень подробно рассказать историю Фуриосы — как она из Зеленых земель попала в Пустошь, как потеряла руку и стала служить тирану и насильнику Несмертному Джо. Оказывается, маленькую Фуриосу (Алила Браун) похитили мотоциклисты-кочевники из орды, которой руководит Дементус (Крис Хемсворт) — маньяк с манерами фигляра и хитроумием лисы. Он убивает мать Фуриосы, что пришла вызволять дочь, отчего навсегда становится кровным врагом будущей воительницы.

«Фуриоса» длится два с половиной часа, которые кажутся бесконечными и утомительными.«Фуриоса» длится два с половиной часа, которые кажутся бесконечными и утомительными.
«Фуриоса» длится два с половиной часа, которые кажутся бесконечными и утомительными.

Собственно, мести Дементусу и попытке вернуться домой и будет подчинена вся жизнь Фуриосы. Благо, байкер-маньяк вступил в конфликт с городами Пустоши и лично Несмертным Джо, к которому уже повзрослевшая Фуриоса (Аня Тейлор-Джой) примыкает в качестве механика на боевой фуре, которую водит удивительно приятный и добрый для подчиненного злого тирана воин дороги Преторианец Джек (Том Бёрк).

И вот вроде бы всё на месте — актеры многозначительно молчат, Крис Хемсворт убедительно кривляется, машины гонят, всё взрывается, шумит, стреляет. Всюду кровь, грязь и пыль. Эклектичный и проработанный мир Пустоши с таратайками и мутантами пугает и привлекает одновременно. В общем, есть всё, что надо хорошему постапокалипсическому боевику. Но ничего из этого толком не работает.

Местами боевые сцены «Фуриосы» сами напоминают мультик, причем не самый лучший.Местами боевые сцены «Фуриосы» сами напоминают мультик, причем не самый лучший.
Местами боевые сцены «Фуриосы» сами напоминают мультик, причем не самый лучший.

«Фуриоса» длится два с половиной часа, которые кажутся бесконечными и утомительными. Ведь, несмотря на простую и внятную историю о мести, повторяющую во многом самого первого «Безумного Макса», картина вообще не цепляет. И дело даже не в том, что трудно переживать за героиню, с которой (мы точно знаем) всё будет хорошо, а в том, что ее судьба как-то слишком размазана и не собрана. Тут мог бы выручить экшен, и он, правда, местами великолепен, — Джордж Миллер наглядно показывает, кто тут батя и кто круче всех в мире придумывает погони и взрывы. Но эти боевые эпизоды портит графика — просто чудовищно сделанный CGI.

Если всё действие «Дороги ярости» происходило, собственно, на дороге, то в «Фуриосе» масштаб возрос, тут захватывают и разрушают целые города-крепости! Видимо, поэтому Миллер многое вынужден был нарисовать на компьютере, ведь некоторые сцены на натуре явно снять нельзя. И удивительно, как человек, получивший «Оскар» за великолепно анимированный на компьютере, сложный и красивый мультфильм о танцующих пингвинах (да, свой единственный в карьере «Оскар» автор «Безумного Макса» получил за «Делай ноги!» (0+), мог так плохо распорядиться графикой. Местами боевые сцены «Фуриосы» сами напоминают мультик, причем не самый лучший.

И это главная беда, на фоне которой размазанный сюжет или невыносимо претенциозный и пафосный монолог Хемсворта, по ощущениям длящийся будто вечность, даже немного меркнут. Из-за растянутости истории во времени и плохой графики теряются эффекты подлинности и присутствия.

Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)
Безумный Макс 2: Воин дороги (1981)

В «Безумных Максах» никогда не было много графики. В 1980-е Миллер не мог использовать ее в принципе, а в «Дороге ярости» CGI было минимум. Только практические эффекты, только хардкор. И это было заметно, и это во многом подкупало. Поэтому от «Безумного Макса» 2015 года оставалось ощущение, что ты сам только что поучаствовал в смертельно опасной гонке на железных чудовищах посреди пустошей.

Логично, что от «Фуриосы» ждали похожих сильных ощущений. А их нет, вместо них сплошная фальшь, и как следствие — разочарование. В итоге мы получили средненький, не в меру затянутый фильм, пусть с парой неплохих погонь и драк. От этого новая картина Джорджа Миллера смотрится совершенно необязательной и проходной. И если до этого очередной фильм «Безумного Макса» был событием и чем-то новым, то без предыстории Фуриосы мы могли бы прекрасно обойтись и ничего бы не потеряли.

Тут можно вспомнить, что после великого второго «Безумного Макса», что выходил с подзаголовком «Воин дороги» (18+), Миллер снял «Под куполом грома» (12+), принятый в штыки и многими фанатами считающийся недоразумением. Но третий фильм хотя бы подарил нам несколько хороших сцен и запоминающихся фраз. В «Фуриосе» даже этого нет.

Поэтому она разочаровала зрителей и оказалась им не нужна. Чудовищный провал в прокате это подтверждает. К сожалению, очевидно, что финансовая неудача ставит крест на дальнейшем продолжении серии. А жаль, ведь мир «Безумного Макса» всё еще интересен и привлекателен, несмотря на всю его чудовищную сущность. В этой постапокалипсической вселенной можно много чего придумать и изобрести. И Миллер изобретает. Правда, визуальная проработка мира — единственное, что в «Фуриосе» работает на «отлично».

Можно, конечно, вспомнить, что после странного и невнятного «Под куполом грома» Миллер все-таки сумел снять «Дорогу ярости» и вернуть нам Безумного Макса во всей красе. Но для этого ему понадобилась пауза почти в тридцать лет и «Оскар» за танцующих пингвинчиков. Сейчас Миллеру 79 лет, и вряд ли у него есть еще 30 лет в запасе. И будет очень грустно, если такой проходной фильм, как «Фуриоса», станет последней частью «Безумного Макса», снятого его бессменным автором. Эта серия фильмов, как и ее режиссер, заслуживают уйти в Валгаллу, совершив что-то более запоминающееся.

#Спецпроекты#Пермь#Рецензия#Григорий Ноговицын#Безумный Макс#Джордж Миллер#Крис Хемсворт
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