Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru

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Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В мировом прокате с оглушительным треском проваливается «Фуриоса» (18+) Джорджа Миллера. Приквел шедеврального «Безумного Макса: Дорога ярости» оказался не нужен зрителю. И, к сожалению, вполне справедливо. Григорий Ноговицын объясняет, почему «Фуриоса» — абсолютно необязательное кино.
В 2015 году режиссёр Джордж Миллер выпустил совершенно идеальный боевик «Безумный макс: Дорога ярости» (18+). Этот фильм был лучшим воплощением эйзенштейнового принципа «монтажа аттракциона» со времен самого Сергея Эйзенштейна. Дистиллированное кино, где всё необходимое показано через действие и визуал, а слов — минимум. Новая жизнь ярчайшей франшизы Безумного Макса, в свое время зародившей большинство канонов и принципов жанра пост-апокалипсиса. В общем, петь дифирамбы «Дороге ярости» можно бесконечно. Неудивительно, что его продолжение ждали с нетерпением. И даже когда узнали, что вместо сиквела будет приквел, посвященный суровой воительнице Фуриосе, ждать продолжали. Потому что и Фуриоса была крута, и кредит доверия Миллеру выписан необычайный.
И вот «Фуриоса», наконец, вышла и… провалилась в прокате. С грохотом и треском фуры, врезающей в стену на полном ходу.
Как так вышло? Да очень просто: Миллер снял фильм, который во всем противоположен «Дороге ярости». Причем в самом худшем смысле. Поэтому «Фуриоса» так сильно разочаровывает.
Действие «Дороги ярости» было максимально сжато, и всё сводилось к одной большой погоне в течение нескольких часов. И если подумать, в принципе, действие всех частей «Безумного Макса» никогда не растягивалось дольше, чем на несколько дней. Это концентрировало на событиях и экшене. В «Фуриосе» же мы видим полноценную сагу, длящуюся аж 15 лет (!), что неизбежно размывает события, внимание и напряжение.
Зачем-то Миллеру понадобилось очень подробно рассказать историю Фуриосы — как она из Зеленых земель попала в Пустошь, как потеряла руку и стала служить тирану и насильнику Несмертному Джо. Оказывается, маленькую Фуриосу (Алила Браун) похитили мотоциклисты-кочевники из орды, которой руководит Дементус (Крис Хемсворт) — маньяк с манерами фигляра и хитроумием лисы. Он убивает мать Фуриосы, что пришла вызволять дочь, отчего навсегда становится кровным врагом будущей воительницы.
Собственно, мести Дементусу и попытке вернуться домой и будет подчинена вся жизнь Фуриосы. Благо, байкер-маньяк вступил в конфликт с городами Пустоши и лично Несмертным Джо, к которому уже повзрослевшая Фуриоса (Аня Тейлор-Джой) примыкает в качестве механика на боевой фуре, которую водит удивительно приятный и добрый для подчиненного злого тирана воин дороги Преторианец Джек (Том Бёрк).
И вот вроде бы всё на месте — актеры многозначительно молчат, Крис Хемсворт убедительно кривляется, машины гонят, всё взрывается, шумит, стреляет. Всюду кровь, грязь и пыль. Эклектичный и проработанный мир Пустоши с таратайками и мутантами пугает и привлекает одновременно. В общем, есть всё, что надо хорошему постапокалипсическому боевику. Но ничего из этого толком не работает.
«Фуриоса» длится два с половиной часа, которые кажутся бесконечными и утомительными. Ведь, несмотря на простую и внятную историю о мести, повторяющую во многом самого первого «Безумного Макса», картина вообще не цепляет. И дело даже не в том, что трудно переживать за героиню, с которой (мы точно знаем) всё будет хорошо, а в том, что ее судьба как-то слишком размазана и не собрана. Тут мог бы выручить экшен, и он, правда, местами великолепен, — Джордж Миллер наглядно показывает, кто тут батя и кто круче всех в мире придумывает погони и взрывы. Но эти боевые эпизоды портит графика — просто чудовищно сделанный CGI.
Если всё действие «Дороги ярости» происходило, собственно, на дороге, то в «Фуриосе» масштаб возрос, тут захватывают и разрушают целые города-крепости! Видимо, поэтому Миллер многое вынужден был нарисовать на компьютере, ведь некоторые сцены на натуре явно снять нельзя. И удивительно, как человек, получивший «Оскар» за великолепно анимированный на компьютере, сложный и красивый мультфильм о танцующих пингвинах (да, свой единственный в карьере «Оскар» автор «Безумного Макса» получил за «Делай ноги!» (0+), мог так плохо распорядиться графикой. Местами боевые сцены «Фуриосы» сами напоминают мультик, причем не самый лучший.
И это главная беда, на фоне которой размазанный сюжет или невыносимо претенциозный и пафосный монолог Хемсворта, по ощущениям длящийся будто вечность, даже немного меркнут. Из-за растянутости истории во времени и плохой графики теряются эффекты подлинности и присутствия.
В «Безумных Максах» никогда не было много графики. В 1980-е Миллер не мог использовать ее в принципе, а в «Дороге ярости» CGI было минимум. Только практические эффекты, только хардкор. И это было заметно, и это во многом подкупало. Поэтому от «Безумного Макса» 2015 года оставалось ощущение, что ты сам только что поучаствовал в смертельно опасной гонке на железных чудовищах посреди пустошей.
Логично, что от «Фуриосы» ждали похожих сильных ощущений. А их нет, вместо них сплошная фальшь, и как следствие — разочарование. В итоге мы получили средненький, не в меру затянутый фильм, пусть с парой неплохих погонь и драк. От этого новая картина Джорджа Миллера смотрится совершенно необязательной и проходной. И если до этого очередной фильм «Безумного Макса» был событием и чем-то новым, то без предыстории Фуриосы мы могли бы прекрасно обойтись и ничего бы не потеряли.
Тут можно вспомнить, что после великого второго «Безумного Макса», что выходил с подзаголовком «Воин дороги» (18+), Миллер снял «Под куполом грома» (12+), принятый в штыки и многими фанатами считающийся недоразумением. Но третий фильм хотя бы подарил нам несколько хороших сцен и запоминающихся фраз. В «Фуриосе» даже этого нет.
Поэтому она разочаровала зрителей и оказалась им не нужна. Чудовищный провал в прокате это подтверждает. К сожалению, очевидно, что финансовая неудача ставит крест на дальнейшем продолжении серии. А жаль, ведь мир «Безумного Макса» всё еще интересен и привлекателен, несмотря на всю его чудовищную сущность. В этой постапокалипсической вселенной можно много чего придумать и изобрести. И Миллер изобретает. Правда, визуальная проработка мира — единственное, что в «Фуриосе» работает на «отлично».
Можно, конечно, вспомнить, что после странного и невнятного «Под куполом грома» Миллер все-таки сумел снять «Дорогу ярости» и вернуть нам Безумного Макса во всей красе. Но для этого ему понадобилась пауза почти в тридцать лет и «Оскар» за танцующих пингвинчиков. Сейчас Миллеру 79 лет, и вряд ли у него есть еще 30 лет в запасе. И будет очень грустно, если такой проходной фильм, как «Фуриоса», станет последней частью «Безумного Макса», снятого его бессменным автором. Эта серия фильмов, как и ее режиссер, заслуживают уйти в Валгаллу, совершив что-то более запоминающееся.