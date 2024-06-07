Дорога ярости и разочарований фильма «Фуриоса». Рецензия Properm.ru

«Фуриоса» длится два с половиной часа, которые кажутся бесконечными и утомительными. Ведь, несмотря на простую и внятную историю о мести, повторяющую во многом самого первого «Безумного Макса», картина вообще не цепляет. И дело даже не в том, что трудно переживать за героиню, с которой (мы точно знаем) всё будет хорошо, а в том, что ее судьба как-то слишком размазана и не собрана. Тут мог бы выручить экшен, и он, правда, местами великолепен, — Джордж Миллер наглядно показывает, кто тут батя и кто круче всех в мире придумывает погони и взрывы. Но эти боевые эпизоды портит графика — просто чудовищно сделанный CGI.