Филиал «ПМУ» выпустил годовой экологический отчет

Все стоки предприятия: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые — передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — на городские биологические очистные сооружения. Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются. Все компоненты, непригодные для дальнейшего использования, появляются в результате потребления, а также от обслуживания и ремонта оборудования. Предприятие уже много лет ведет раздельный сбор отходов, содержащих полезные составляющие и подлежащих передаче на переработку.