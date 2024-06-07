properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Филиал «ПМУ» выпустил годовой экологический отчет

Филиал «ПМУ» выпустил годовой экологический отчет

7 июня 2024, 11:01
Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
Предприятие много лет работает над снижением негативного воздействия на окружающую среду.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ опубликовал отчет о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2023 год. Предприятие работает без превышения нормативов воздействия на природу.

В 2023 году расходы и инвестиции «ПМУ» в охрану окружающей среды составили 185,3 млн рублей. Контроль ведется по четырем направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, образование и движение отходов.

Собственная производственная лаборатория предприятия проводит исследование компонентного содержания выбросов веществ в атмосферу. В 2023 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках «ПМУ» не зафиксировано. Такая благополучная ситуация сохраняется с 2005 года. Предприятие ведет учет выделения парниковых газов. Часть их объема реализуется стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции, а также переводится в жидкую товарную форму для продажи.

Все стоки предприятия: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые — передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — на городские биологические очистные сооружения. Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются. Все компоненты, непригодные для дальнейшего использования, появляются в результате потребления, а также от обслуживания и ремонта оборудования. Предприятие уже много лет ведет раздельный сбор отходов, содержащих полезные составляющие и подлежащих передаче на переработку.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми:

— Одно из основных направлений ESG-стратегии «Уралхима» — охрана окружающей среды. Для обеспечения прозрачности в сфере воздействия предприятия на природу мы представляем ежегодный экологический отчет филиала «ПМУ». В нем мы стремимся доступно и наглядно показать системную работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Экологический отчет предприятия за 2023 год будет представлен общественности 7 июня в рамках деловой программы экологического фестиваля «Природа города». С электронным вариантом» можно познакомиться по ссылке.

#Новости компаний
Подпишитесь
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
Сегодня, 09:25
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
Сегодня, 11:03
ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон
Сегодня, 06:42
В Прикамье начал действовать новый порядок поступления на целевое обучение
Сегодня, 09:57
Руководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в Подмосковье
Сегодня, 08:13
Играл в Словении и Италии. БК «Парма» подписал нового форварда Александра Шашкова
Сегодня, 07:30
"