ХК «Молот» подписал контракт с нападающим Асланом Раисовым

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
ХК «Молот» подписал контракт с 33-летним нападающим Асланом Раисовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба
Аслан родился в Грозном и его часто называют «первым чеченским хоккеистом». Он является воспитанником московской школы хоккея. На юниорском уровне защищал цвета «Ак Барса», а также лениногорского и альметьевского «Нефтяника».
Неоднократно привлекался в расположение юниорской сборной России.
В рамках Olimpbet ВХЛ дебютировал в сезоне 2010/2011 в составе саратовского «Кристалла», после чего перешел в «Молот-Прикамье».
Также выступал в составе «Ариады-Акпарс», ХК «Кубань», воронежского «Бурана», красноярского «Сокола», альметьевского «Нефтяника», питерского «Динамо», «Сарыарки», ханты-мансийской «Югры», красногорского «Динамо МО».
Суммарно в рамках Olimpbet ВХЛ 33-летний форвард провел 521 матч, в которых набрал 352 (136+216) баллов за результативность при показателе полезности -41.
Имеет опыт выступления в рамках Континентальной хоккейной лиги в составе московского «Динамо».
Сезоны 2021/2022 и 2022/2023 провел в рамках белорусской Экстралиги в составе минской «Юности».