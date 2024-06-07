properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Пермский ХК «Молот» подписал контракт с 33-летним нападающим

ХК «Молот» подписал контракт с нападающим Асланом Раисовым

7 июня 2024, 10:20
Фото: Hockey.by

Пермский ХК «Молот» подписал контракт с 33-летним нападающим

Раисов два сезона отыграл в Перми в 2012–2014 годах.

ХК «Молот» подписал контракт с 33-летним нападающим Асланом Раисовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба

Аслан родился в Грозном и его часто называют «первым чеченским хоккеистом». Он является воспитанником московской школы хоккея. На юниорском уровне защищал цвета «Ак Барса», а также лениногорского и альметьевского «Нефтяника».

Неоднократно привлекался в расположение юниорской сборной России.

В рамках Olimpbet ВХЛ дебютировал в сезоне 2010/2011 в составе саратовского «Кристалла», после чего перешел в «Молот-Прикамье».

Также выступал в составе «Ариады-Акпарс», ХК «Кубань», воронежского «Бурана», красноярского «Сокола», альметьевского «Нефтяника», питерского «Динамо», «Сарыарки», ханты-мансийской «Югры», красногорского «Динамо МО».

Суммарно в рамках Olimpbet ВХЛ 33-летний форвард провел 521 матч, в которых набрал 352 (136+216) баллов за результативность при показателе полезности -41.

Имеет опыт выступления в рамках Континентальной хоккейной лиги в составе московского «Динамо».

Сезоны 2021/2022 и 2022/2023 провел в рамках белорусской Экстралиги в составе минской «Юности».

Читайте также:
Бывший главный тренер «Молота» вернулся в родной для себя клубНазначен новый главный тренер ХК «Молот»Хоккеист «Молота» Егор Манин покидает клуб
#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
Подпишитесь
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
Сегодня, 09:25
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
Сегодня, 11:03
ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон
Сегодня, 06:42
В Прикамье начал действовать новый порядок поступления на целевое обучение
Сегодня, 09:57
Руководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в Подмосковье
Сегодня, 08:13
Играл в Словении и Италии. БК «Парма» подписал нового форварда Александра Шашкова
Сегодня, 07:30
"