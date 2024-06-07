Играл в Словении и Италии. БК «Парма» подписал нового форварда Александра Шашкова

Александр Шашков родился 26 февраля 2000 года в Екатеринбурге. В 15 лет он уехал в Словению, где до 18 лет выступал за команду «Гелиос Санз». Затем подписал контракт с «Миланом» и на правах аренды перешел в итальянский клуб «Пезаро», выступающий в серии «А». В 2018 году в составе национальной команды U18 добрался до полуфинала чемпионата Европы.