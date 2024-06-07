Играл в Словении и Италии. БК «Парма» подписал нового форварда Александра Шашкова

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
К составу пермского баскетбольного клуба «Парма» присоединился 24-летний Александр Шашков. Контракт с ним рассчитан на три года и вступит в силу после прохождения спортсменом медосмотра, пишет пресс-служба «Пармы».
Александр Шашков родился 26 февраля 2000 года в Екатеринбурге. В 15 лет он уехал в Словению, где до 18 лет выступал за команду «Гелиос Санз». Затем подписал контракт с «Миланом» и на правах аренды перешел в итальянский клуб «Пезаро», выступающий в серии «А». В 2018 году в составе национальной команды U18 добрался до полуфинала чемпионата Европы.
В 2019 году форвард вернулся в Россию, вошел в молодежную систему ЦСКА, получив место в фарм-команде, выступающей в Суперлиге-1. В январе 2021 года дебютировал в большой команде в матче с «Автодором». Помог «молодежке» ЦСКА стать чемпионом Единой молодежной Лиги ВТБ.
В 2021/22 годах подписал контракт с «Нижним Новгородом», провел в клубе две игры, затем присоединился к словенскому клубу «Илирия», где отыграл сезон и стал самым результативным и подбирающим (14,1 очка и 7,2 подбора) игроком в среднем за матч. В прошедшем сезоне выступал за «Цедевиту-Олимпию» и стал чемпионом Словении, набирая 5,6 очков и 3,7 подбора за 15 матчей.