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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:09

К промкооперации Прикамья присоединилась крупнейшая частная энергокомпания «Т Плюс»

К промкооперации Прикамья присоединилась крупнейшая частная энергокомпания «Т Плюс»

7 июня 2024, 14:07
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
На Петербургском международном экономическом форуме подписана дорожная карта о сотрудничестве промышленного комплекса Пермского края с ПАО «Т Плюс». Документ подписали генеральный директор ПАО Александр Вилесов и глава региона Дмитрий Махонин. Она рассчитана на срок до 2030 года.

Дорожная карта направлена на поиск и внедрение новых технологий, материалов, нестандартных решений, программного обеспечения для использования на объектах энергетического сектора региона. Благодаря точечному подходу «Т Плюс» сможет привлечь региональных производителей к процессам импортозамещения и помочь освоить выпуск нового высокотехнологичного оборудования.

Главными эффектами от реализации соглашения между «Т Плюс» и Пермским краем станут увеличение объёмов производства региональными организациями высокотехнологичной продукции, рост научно-технического и промышленного потенциала и расширение линейки продуктов и услуг для ПАО «Т Плюс».

«Благодаря соглашению с ПАО „Т Плюс“ мы развиваем нашу региональную программу промышленной кооперации, подключая к ней крупнейшую в РФ частную компанию в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Намерены расширить участие производителей из Прикамья в процессах импортозамещения технологий на объектах „Т Плюс“. Новые заказы у пермских предприятий от таких холдингов — это рост выручки и налоговых отчислений, новые рабочие места и укрепление социальной стабильности региона», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«На сегодняшний день обеспечение технологического суверенитета — одна из важнейших задач в энергетике. Взаимодействие с промышленным сектором Пермского края в первую очередь обеспечит увеличение доли отечественной и, в частности, региональной продукции, используемой на объектах „Т Плюс“. Это будет способствовать росту качества и ассортимента пермских производителей», — отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов.

Напомним, в рамках программы промышленной кооперации предприятия Пермского края наращивают поставки крупнейшим российским и международным холдингам. Сейчас более 580 компаний из Прикамья выполняют заказы свыше 40 холдингов. За 5 лет число участников пермской промкооперации выросло в 10 раз, а ежегодный объем контрактов в настоящее время составляет 140 млрд рублей.

#Новости компаний#Экономика
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