К промкооперации Прикамья присоединилась крупнейшая частная энергокомпания «Т Плюс»

«Благодаря соглашению с ПАО „Т Плюс“ мы развиваем нашу региональную программу промышленной кооперации, подключая к ней крупнейшую в РФ частную компанию в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Намерены расширить участие производителей из Прикамья в процессах импортозамещения технологий на объектах „Т Плюс“. Новые заказы у пермских предприятий от таких холдингов — это рост выручки и налоговых отчислений, новые рабочие места и укрепление социальной стабильности региона», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.