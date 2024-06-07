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Posted 7 июня, 11:42

Published 7 июня, 11:42

Modified 7 июня, 11:45

Updated 7 июня, 11:45

Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за май

7 июня 2024, 11:42
Клиенты «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском получили квитанцию за тепло и горячую воду за май.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам провести оплату этой квитанции в ближайшее время, чтобы не омрачать долгами наступающий сезон отпусков и дачного отдыха.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, кроме того, в офисах и на сайтах расчетно-кассовых центров доступна подписка на получение электронных квитанций, доставляемых на электронную почту. В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчетно-кассовый центр (РКЦ). Контактные данные РКЦ приведены на квитанциях.

Своевременная оплата и отсутствие задолженности за тепло и горячую воду позволяют избежать ареста автомобилей, бытовой техники, загородной недвижимости, а также запрета на выезд за рубеж. Кроме того, в течение всего года в Пермском крае проходит совместная акция «ЭнергосбыТ Плюс» и УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы и энергетики рассказывают людям, как избавиться от своих долгов за тепло и горячую воду.

«Несмотря на то, что отопительный сезон окончен, оплата за горячую воду — основной источник финансирования подготовки к следующей зиме: проверки, ремонта, модернизации сотен километров тепловых сетей. Для проведения этих работ важен каждый рубль, поэтому в отношении должников предпринимаются все предусмотренные законом меры. В свою очередь добросовестным плательщикам мы выражаем искреннюю благодарность за своевременное внесение оплаты», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

#Новости компаний#Экономика
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