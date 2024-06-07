Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за май

Своевременная оплата и отсутствие задолженности за тепло и горячую воду позволяют избежать ареста автомобилей, бытовой техники, загородной недвижимости, а также запрета на выезд за рубеж. Кроме того, в течение всего года в Пермском крае проходит совместная акция «ЭнергосбыТ Плюс» и УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы и энергетики рассказывают людям, как избавиться от своих долгов за тепло и горячую воду.