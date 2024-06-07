Клиентам ПАО «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция за май

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам провести оплату этой квитанции в ближайшее время, чтобы не омрачать долгами наступающий сезон отпусков и дачного отдыха.
Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики, кроме того, в офисах и на сайтах расчетно-кассовых центров доступна подписка на получение электронных квитанций, доставляемых на электронную почту. В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчетно-кассовый центр (РКЦ). Контактные данные РКЦ приведены на квитанциях.
Своевременная оплата и отсутствие задолженности за тепло и горячую воду позволяют избежать ареста автомобилей, бытовой техники, загородной недвижимости, а также запрета на выезд за рубеж. Кроме того, в течение всего года в Пермском крае проходит совместная акция «ЭнергосбыТ Плюс» и УФССП по Пермскому краю. Судебные приставы и энергетики рассказывают людям, как избавиться от своих долгов за тепло и горячую воду.
«Несмотря на то, что отопительный сезон окончен, оплата за горячую воду — основной источник финансирования подготовки к следующей зиме: проверки, ремонта, модернизации сотен километров тепловых сетей. Для проведения этих работ важен каждый рубль, поэтому в отношении должников предпринимаются все предусмотренные законом меры. В свою очередь добросовестным плательщикам мы выражаем искреннюю благодарность за своевременное внесение оплаты», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.