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Компании, поддерживающие профобразование Прикамья, получат налоговую льготу

Компании, поддерживающие профобразование Прикамья, получат налоговую льготу

7 июня 2024, 11:19
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Соответствующий законопроект внес в региональное Заксобрание губернатор Дмитрий Махонин.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в региональное Заксобрание законопроект об инвестиционном налоговом вычете (ИНВ) по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих поддержку учреждений среднего профессионального образования (СПО) в Прикамье. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Согласно данному законопроекту, налоговое стимулирование предусмотрено для предприятий, которые осуществляют поддержку СПО, работающих по программам федерального проекта «Профессионалитет».

Предприятия смогут воспользоваться правом на применение налогового инвествычета в размере не более 50% суммы расходов в виде стоимости передаваемого имущества или денежных средств. При применении ИНВ минимальный размер ставки по налогу на прибыль, подлежащий зачислению в бюджет Пермского края, составит 10% (без применения ИНВ ставка составляет 17%). В случае принятия проекта закона право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении указанной категории расходов будет предоставлено с 1 января 2025 года.

Как подчеркнул Дмитрий Махонин, подобная мера поддержки направлена на стимулирование предприятий оказывать имущественную и финансовую поддержку организациям среднего профессионального образования. Это позволит улучшить их материально-техническую базу, повысить уровень и качество образовательного процесса.

«Для нас очень важно, чтобы молодые специалисты после окончания СПО, кроме диплома, обладали всеми необходимыми навыками, соответствовали ожиданиям работодателей. Поэтому мы активно участвуем в проекте „Профессионалитет“ и планируем наращивать их количество, в том числе благодаря введению региональных мер поддержки стимулирования предпринимателей», — говорит глава региона.

Планируется, что депутаты ЗС рассмотрят инициативу в первом чтении уже на июньском пленарном заседании.

#Махонин#Образование#Заксобрание
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