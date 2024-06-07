Компании, поддерживающие профобразование Прикамья, получат налоговую льготу

Предприятия смогут воспользоваться правом на применение налогового инвествычета в размере не более 50% суммы расходов в виде стоимости передаваемого имущества или денежных средств. При применении ИНВ минимальный размер ставки по налогу на прибыль, подлежащий зачислению в бюджет Пермского края, составит 10% (без применения ИНВ ставка составляет 17%). В случае принятия проекта закона право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении указанной категории расходов будет предоставлено с 1 января 2025 года.