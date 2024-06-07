Мэрия Перми добавит на зарплаты БК «Парма» более 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Администрация Перми внесла изменения в объём расходов на возмещение затрат «Фонда развития пермского баскетбола „Парма“ на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Первоначальный документ был принят в октябре прошлого года. Первым на соответствующее постановление мэрии от 31 мая обратил внимание „Новый Компаньон“.
Корректировки коснулись только 2024 года, при этом выделенная из бюджета сумма в 80 млн руб. осталась без изменений. За счёт сокращения расходов почти всех статей документом на 10,2 млн рублей увеличены расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и спортсменов баскетбольной команды, проживающих на территории Перми.
Так, изначально расходы на зарплаты были запланированы в размере 41,7 млн рублей, а согласно изменениям, в 2024 году они составят 51,9 млн рублей. Сумма расходов на техническое обеспечение мероприятий оборудованием, охраной и медицинской помощью осталась такой же — 13,9 млн рублей.
Остальные статьи сократились: страхование (до 183,1 тыс. рублей в год) и питание спортсменов (до 1,3 млн рублей), аренда (364 тыс. рублей) и приобретение оборудования (776,6 тыс. рублей), транспортные услуги (1,8 млн рублей), изготовление рекламной продукции (797 тыс. рублей), художественное сопровождение (6,6 млн рублей) и трансляции матчей (2,1 млн рублей). На оплату членских взносов и приобретение экипировки было решено в этом году не выделять средств.
В городском комитете по физической культуре и спорту изданию пояснили, что данный нормативно-правовой акт носит технический характер.
«Перераспределение между статьями связано с тем, что статьи расходов „членские взносы“ и „оплата экипировки“ были оплачены из средств других источников: за счёт средств бюджета Пермского края и внебюджетных источников. Данное перераспределение средств между статьями не ограничено Порядком», — комментируют в ведомстве.
Напомним, в октябре администрация Перми утвердила объём расходов на возмещение затрат БК «Парма» на 2024–2026 годы. Документ предусматривает ежегодное финансирование из городского бюджета в течение указанного периода в объёме 80 млн рублей.
В регионе с 2023 года действует схема финансирования команд 70/30: 70% средств на клуб выделяет бюджет, а 30% должна найти сама команда. Ранее действовала схема 50/50.
Министерство физической культуры и спорта Пермского края в этом году определило размер субсидии фонду развития пермского баскетбола «Парма» в 187,955 млн рублей.