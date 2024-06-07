Мэрия Перми добавит на зарплаты БК «Парма» более 10 миллионов рублей

Корректировки коснулись только 2024 года, при этом выделенная из бюджета сумма в 80 млн руб. осталась без изменений. За счёт сокращения расходов почти всех статей документом на 10,2 млн рублей увеличены расходы на оплату труда административно-управленческого персонала и спортсменов баскетбольной команды, проживающих на территории Перми.