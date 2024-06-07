Метеорологи заметили провальную попытку формирования смерча в Прикамье

Фотография была сделана с закамской набережной примерно в сторону горнолыжного курорта «Жебреи». «В течение примерно 20 секунд происходило опускание тёмной области, но до конца так и не дошло, по крайней мере на большом расстоянии не было видно. После этого произошёл распад на отдельные тёмные клочья», — описали происходящее эксперты.