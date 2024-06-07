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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Вид с закамской набережной примерно в сторону горнолыжки Жебреи

Метеорологи заметили провальную попытку формирования смерча в Прикамье

7 июня 2024, 03:49
Фото: VK Метеоролог.и.я
Вид с закамской набережной примерно в сторону горнолыжки Жебреи
Судя по внешнему виду природного явления, это также могло быть облаком-скадом.

Вчера, 6 июня в 20:23, на юге-востоке от Перми была замечена провальная попытка формирования слабого смерча. По внешнему виду явление также могло быть облаком-скадом. Об этом сообщил научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Фотография была сделана с закамской набережной примерно в сторону горнолыжного курорта «Жебреи». «В течение примерно 20 секунд происходило опускание тёмной области, но до конца так и не дошло, по крайней мере на большом расстоянии не было видно. После этого произошёл распад на отдельные тёмные клочья», — описали происходящее эксперты.

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#Пермь#Смерч#Метеорологи#Облако-скад#Распад
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