Мошенники представлялись жителю Губахи ректором, представителями ФСБ и Центробанка

В мае на телефон губахинца поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился ректором вуза, в котором обучался потерпевший. Он сообщил, что в университете проводится проверка документов и к нему есть несколько вопросов от службы ФСБ. Далее с молодым человеком связался представитель службы безопасности. Для убедительности он направил в мессенджере фото своего якобы служебного удостоверения. Очередной собеседник сообщил, что произошла утечка персональных данных из образовательного учреждения, в связи с чем личные данные молодого человека были скомпрометированы, от его имени зафиксирована попытка перевода кредитных денег за границу.