Мошенники представлялись жителю Губахи ректором, представителями ФСБ и Центробанка

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
Мошенники обманули 23-летнего жителя Губахи на 2,5 млн. рублей. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае на телефон губахинца поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился ректором вуза, в котором обучался потерпевший. Он сообщил, что в университете проводится проверка документов и к нему есть несколько вопросов от службы ФСБ. Далее с молодым человеком связался представитель службы безопасности. Для убедительности он направил в мессенджере фото своего якобы служебного удостоверения. Очередной собеседник сообщил, что произошла утечка персональных данных из образовательного учреждения, в связи с чем личные данные молодого человека были скомпрометированы, от его имени зафиксирована попытка перевода кредитных денег за границу.
Для предотвращения преступных действий жертве аферистов необходимо было выполнить указания представителя Центробанка. Последний предупредил о конфиденциальности их общения и заявил, что в связи с утечкой данных на портале Госуслуг на имя потерпевшего в нескольких банках оформлены кредитные заявки на крупные суммы. Далее «сотрудник» разъяснил, что для аннулирования предыдущих кредитных заявок и недопущения утечки денег на сторонние счета молодому человеку необходимо оформить кредиты в вышеуказанных банках на суммы имеющихся заявок и перевести обналиченные денежные средства через банкоматы на единый внутрибанковский счет.
Находясь под постоянным контролем мошенников, мужчина в течение двух дней следовал их указаниям, переводя через банкоматы в Губахе взятые в кредит денежные средства. Губахинец понял, что стал жертвой мошенников только после того, как перевел почти 2,5 миллиона рублей на чужие счета.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В настоящее время расследование продолжается.