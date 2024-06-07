На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»

Но Академию не смогли на нем разместить из-за юридических сложностей. Для строительства межвузовского кампуса обещали максимально сохранить деревья. «Обещания по максимуму сохранить сосны на площадке, отведенной под строительство академии для самых умных, оказались болтовней», — констатирует женщина.



Кроме двух участков под эти проекты, в 2019 году были уничтожены сосны на территории 3 га для строительства элитного коттеджного посёлка, который строили для профессуры Политеха.



