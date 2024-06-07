На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Местная жительница опубликовала фотографию вырубленного соснового бора. «Раньше тут стоял стеной сосновый лес. Теперь тут будет здание академии для самых умных», — написала она.
Буквально через дорогу есть пустырь с проложенными по нему коммуникациями! Он был создан еще в начале 2010-х годов под проект строительства школы «Сколково». «Но юридический статус земли порушил логику использования — сосны пошли под снос, а пустырь… цветет и зарастает подлеском», — комментирует жительница комплекса ПНИПУ.
Напомним, участок через дорогу планировался под строительство школы «Сколково», потом под строительство «Академии первых» (проект «Сириуса»).
Но Академию не смогли на нем разместить из-за юридических сложностей. Для строительства межвузовского кампуса обещали максимально сохранить деревья. «Обещания по максимуму сохранить сосны на площадке, отведенной под строительство академии для самых умных, оказались болтовней», — констатирует женщина.
Кроме двух участков под эти проекты, в 2019 году были уничтожены сосны на территории 3 га для строительства элитного коттеджного посёлка, который строили для профессуры Политеха.