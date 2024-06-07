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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Фотография является иллюстрацией к новости

На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»

7 июня 2024, 09:25
Фото: 1MI
Фотография является иллюстрацией к новости
Местные жители, конечно, возмущены массивной вырубкой. Ведь рядом, буквально через дорогу, есть пустырь, на котором уже были вырублены деревья под строительство под школу «Сколково». Участок зарастает кустарником, а столетний лес звенит от топоров и пил.
Сюжет
ПНИПУ

Местная жительница опубликовала фотографию вырубленного соснового бора. «Раньше тут стоял стеной сосновый лес. Теперь тут будет здание академии для самых умных», — написала она.

Буквально через дорогу есть пустырь с проложенными по нему коммуникациями! Он был создан еще в начале 2010-х годов под проект строительства школы «Сколково». «Но юридический статус земли порушил логику использования — сосны пошли под снос, а пустырь… цветет и зарастает подлеском», — комментирует жительница комплекса ПНИПУ.

Напомним, участок через дорогу планировался под строительство школы «Сколково», потом под строительство «Академии первых» (проект «Сириуса»).

Но Академию не смогли на нем разместить из-за юридических сложностей. Для строительства межвузовского кампуса обещали максимально сохранить деревья. «Обещания по максимуму сохранить сосны на площадке, отведенной под строительство академии для самых умных, оказались болтовней», — констатирует женщина.

Кроме двух участков под эти проекты, в 2019 году были уничтожены сосны на территории 3 га для строительства элитного коттеджного посёлка, который строили для профессуры Политеха.

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#ПНИПУ#Экология#Политех#Вырубка леса#Вырубка деревьев#Комплекс ПНИПУ#Пермская экология
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