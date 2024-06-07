properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Власти Пермского округа обещают открыть объезд у рухнувшего моста в срок

Объезд у рухнувшего моста в Пермском крае откроют в срок, но на считанные часы

7 июня 2024, 13:01
Фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа

Власти Пермского округа обещают открыть объезд у рухнувшего моста в срок

Полностью открыть проезд планируют только в понедельник.

Завтра, 8 июня, в Голом Мысу откроют обход рухнувшего моста. Однако движение транспорта будет открыто лишь по одной полосе и в ограниченное время. В субботу можно будет воспользоваться объездом с 14:00 до 18:00, а в воскресенье — с 12:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа.

Власти обещают полностью открыть проезд в понедельник, 10 июня, в том числе и для грузовых автомобилей весом не более 3,5 тонн. В выходные дежурный автобус еще будет курсировать: в субботу по прежнему графику, а в воскресенье — с 7:15 до 20:00, уточняют в администрации. С понедельника автобусы не будут работать на этом направлении.

Читайте также:
Объезд у рухнувшего моста в Пермском районе обещают построить за 10 днейПермская дирекция дорожного движения будет заниматься только парковкамиВ мэрии Перми объяснили, почему в автобусах №72 нет и не будет кондиционеров
#Авто#Общество#Пермь#Пермские дороги#Мост
Подпишитесь
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
Сегодня, 09:25
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
Сегодня, 11:03
ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон
Сегодня, 06:42
В Прикамье начал действовать новый порядок поступления на целевое обучение
Сегодня, 09:57
Руководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в Подмосковье
Сегодня, 08:13
Играл в Словении и Италии. БК «Парма» подписал нового форварда Александра Шашкова
Сегодня, 07:30
"