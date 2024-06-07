Объезд у рухнувшего моста в Пермском крае откроют в срок, но на считанные часы

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Завтра, 8 июня, в Голом Мысу откроют обход рухнувшего моста. Однако движение транспорта будет открыто лишь по одной полосе и в ограниченное время. В субботу можно будет воспользоваться объездом с 14:00 до 18:00, а в воскресенье — с 12:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе администрации Пермского муниципального округа.
Власти обещают полностью открыть проезд в понедельник, 10 июня, в том числе и для грузовых автомобилей весом не более 3,5 тонн. В выходные дежурный автобус еще будет курсировать: в субботу по прежнему графику, а в воскресенье — с 7:15 до 20:00, уточняют в администрации. С понедельника автобусы не будут работать на этом направлении.