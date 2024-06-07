Пермская «Телта» получила новые иски на 38 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
У пермского телефонного завода растет число исков по невыполненным контрактам. Все они связаны с гособоронзаказом и подаются контрагентами «Телты». Так, в Апелляционный суд Москвы поступили два новых иска к предприятию.
АО «48 Управление наладочных работ» (строительное подразделение, в том числе выполняющее заказы Минобороны) взыскивает с «Телты» 25,8 млн рублей за непоставленную по гособоронзаказу продукцию. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции, речь идет о заключенном еще в 2021 году контракте. Из материалов дела известно, что в 2022 году 48 УНР направляло на «Телту» уведомление о непоставке продукции, а в 2023 году сообщало о просрочке исполнения контракта на 361 день.
Строительное подразделение Минобороны также предупреждало пермский завод о нецелевом расходовании перечисленных по госконтракту средств, следует из иска. Однако с требованиями к «Телте» в суд общество вышло только в июне 2024 года, уже после громких арестов в связи с взятками и махинациями при исполнении гособоронзаказа.
В тот же день, 6 июня в Арбитражный суд Москвы поступил новый иск Минобороны на 12,6 млн рублей.
АО «48 Управление наладочных работ», исходя из информации на официальном сайте, занимается проектированием, строительством и реконструкцией стационарных объектов, пунктов управления и центров АСУ Министерства обороны Российской Федерации. Основными объектами закупок 48 УНР, судя по открытым данным, являются кабельно-волоконная продукция, телекоммуникационные шкафы и средства связи.
Только после возбуждения уголовного дела, Минобороны России и ее подразделения начали выходить с арбитражными исками к пермской «Телте». В ноябре–декабре 2023 года в арбитражный суд Москвы поступили новые иски министерства к Пермскому телефонному заводу на общую сумму около 25 млн рублей. На сегодня все они рассмотрены в пользу Миобороны, ряд из них сейчас оспаривается в апелляции.
Одновременно с тем, 28 мая Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему владельцу пермского телефонного завода Игорю Морозову сроком еще на два месяца. Расследование дела о мошенничестве при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны РФ продлено до 14 месяцев. Морозов подал апелляционную жалобу на решение суда, следует из картотеки дел Мосгорсуда.
Одновременно с тем, в тот же суд не поступало ходатайств следствия по продлении меры пресечения для топ-менеджеров пермской «Телты», генерального директора Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Ранее сообщалось, что они подписали явки с повинной, где показали следствию, что давали деньги генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, в официальном релизе СК России сообщалось, что они также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей.
Однако, информированные собеседники Properm.ru предположили, что после заключения досудебного соглашения Гришину и Высокова могли отпустить под подписку о невыезде. Редакция отправила официальный запрос в пресс-службу СКР о судьбе подследственных.
По версии СКР, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года генерал Шамарин получил от Высокова и Гришиной взятки в общем размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Полученными деньгами Шамарин, считает следствие, распорядился по своему усмотрению. 31 мая он направил апелляционную жалобу на свой арест.
Как сообщалось ранее, после задержания топ-менеджмента завода в октябре 2023 года на ОАО ПТЗ «Телта» был назначен новый гендиректор, его обязанности стала исполнять дочь Игоря Морозова Ольга Подколозина. В мае гендиректор компании вновь сменился, им стал Владимир Тихонов.