Пермская «Телта» получила новые иски на 38 миллионов рублей

АО «48 Управление наладочных работ» (строительное подразделение, в том числе выполняющее заказы Минобороны) взыскивает с «Телты» 25,8 млн рублей за непоставленную по гособоронзаказу продукцию. Как рассказали журналисту Properm.ru в пресс-службе инстанции, речь идет о заключенном еще в 2021 году контракте. Из материалов дела известно, что в 2022 году 48 УНР направляло на «Телту» уведомление о непоставке продукции, а в 2023 году сообщало о просрочке исполнения контракта на 361 день.