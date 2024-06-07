Пермский бизнесмен победил в рейтинге Forbes «30 до 30»

За время работы Данилы Константинова InDrive стал самым популярным сервисом такси в Пакистане, обогнав Uber. Молодой предприниматель также руководил запуском InDrive в Индии и Бангладеше, где компания вошла в тройку лидеров. По словам Константинова, в 2022 году его регион вырос вдвое по показателям, а в 2023-м — еще в пять раз. Сейчас на него приходится более 20% выручки компании.