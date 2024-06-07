Пермский бизнесмен победил в рейтинге Forbes «30 до 30»

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Молодой пермяк Данила Константинов победил в номинации «Управление» в ежегодном рейтинге Forbes «30 до 30». Руководителю бизнеса InDrive в Южной Азии 28 лет, первым на победу обратил внимание портал «В курсе.ру».
В школе Данила подрабатывал промоутером, затем окончил Пермский государственный университет и магистратуру по стратегиям развития бизнеса в московскую Высшую школу экономики. В начале карьеры работал менеджером проектов и аккаунт-менеджером. С 2018 года Константинов в течение четырех лет был занят в команде шведского производителя Essity (бренды Zewa, Libresse и так далее) по СНГ, где занимался исследованиями рынка и управлением бюджетом. К 2021 году молодой человек стал руководителем отдела развития бизнеса Essity.
В январе 2022 года Данила перешел в такси-сервис InDrive, основанный Арсеном Томским. Там он возглавил развитие бизнеса в Южной Азии. Сейчас предприниматель прямо управляет 10 специалистами и около 100 сотрудников находятся у него в кросс-функциональном управлении.
За время работы Данилы Константинова InDrive стал самым популярным сервисом такси в Пакистане, обогнав Uber. Молодой предприниматель также руководил запуском InDrive в Индии и Бангладеше, где компания вошла в тройку лидеров. По словам Константинова, в 2022 году его регион вырос вдвое по показателям, а в 2023-м — еще в пять раз. Сейчас на него приходится более 20% выручки компании.