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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару

Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару

7 июня 2024, 05:53
Фото: properm.ru
Знойная погода опасна для здоровья людей с сердечными заболеваниями.

В жаркую погоду следует как можно меньше находиться на улице. В случае же длительного нахождения под палящим солнцем необходимо пить как можно больше воды. Об этом рассказала пермский кардиолог Наталья Корягина изданию Ura.ru.

Знойная погода также является и смертельным фактором, особенно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. «В особо жаркие дни имеет смысл пить по часам — используйте приложение, которое будет напоминать, делать несколько глотков каждый час», предупреждает пермяков врач.

Кроме того, Корягина напоминает, что в жару лучше отказаться от активных тренировок.

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