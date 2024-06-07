Пермский врач-кардиолог Наталья Корягина рассказала, как пережить жару

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В жаркую погоду следует как можно меньше находиться на улице. В случае же длительного нахождения под палящим солнцем необходимо пить как можно больше воды. Об этом рассказала пермский кардиолог Наталья Корягина изданию Ura.ru.
Знойная погода также является и смертельным фактором, особенно для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. «В особо жаркие дни имеет смысл пить по часам — используйте приложение, которое будет напоминать, делать несколько глотков каждый час», предупреждает пермяков врач.
Кроме того, Корягина напоминает, что в жару лучше отказаться от активных тренировок.