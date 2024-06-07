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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:26

Житель Краснокамска похитил шесть велосипедов и продал их

Похититель велосипедов по-краснокамски. Мужчина украл шесть велосипедов у земляков

7 июня 2024, 15:24
Фото: 1MI

Житель Краснокамска похитил шесть велосипедов и продал их

При обыске у мужчины обнаружено 50 граммов мефедрона.

В полицию Краснокамска поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах велосипедов. Вскоре был задержан их похититель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Велосипеды граждане хранили в подъездах жилых многоквартирных домов. Причем, некоторые из них даже не были пристегнуты противоугонными средствами.

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего местного жителя. Он дал признательные показания в хищении шести велосипедов. Мужчина рассказал, что продавал похищенное на рынке Перми, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

При обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято порядка 50 грамм мефедрона. Мужчина рассказал, что запрещенное средство приобрел и хранил для личного потребления.

В ноябре прошлого года краснокамец судим за совершение аналогичных преступлений и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

#Общество#Кража#Велосипед
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