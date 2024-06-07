Похититель велосипедов по-краснокамски. Мужчина украл шесть велосипедов у земляков

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В полицию Краснокамска поступило несколько заявлений от местных жителей о кражах велосипедов. Вскоре был задержан их похититель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Велосипеды граждане хранили в подъездах жилых многоквартирных домов. Причем, некоторые из них даже не были пристегнуты противоугонными средствами.
Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего местного жителя. Он дал признательные показания в хищении шести велосипедов. Мужчина рассказал, что продавал похищенное на рынке Перми, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.
При обыске по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято порядка 50 грамм мефедрона. Мужчина рассказал, что запрещенное средство приобрел и хранил для личного потребления.
В ноябре прошлого года краснокамец судим за совершение аналогичных преступлений и в настоящее время отбывает наказание в виде исправительных работ.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.