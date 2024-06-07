Польза борщевика и канатная дорога. Главные новости недели в Пермском крае

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В июне в Перми может быть вынесен первый приговор по организации сообщества АУЕ** в колонии. Судебная практика по подобным делам появилась лишь четыре года назад — тогда самоорганизация осужденных была признана экстремистской организацией, и в Уголовном кодексе появилась ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Марат «Марик» Мусин в 2021 году был поставлен покойным Чиро Шония положенцем в ИК-9, где отбывал десятилетний срок по ст. 228.1 УК РФ. В 2022 году Мусина перевели в Ныроб в единое помещение камерного типа (ЕКПТ) в ИК-11, поскольку служба безопасности ФСИН заподозрила, что он занял позицию «смотрящего». Это же подтверждалось оперативными данными ФСБ.
* Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.
**Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.
Лето в Пермском крае началось с жаркой погоды. Еще в выходные накануне рабочей недели было знойно и некоторые пермяки загорали на городской набережной.
Понедельник и вторник были жаркими, а затем местами в регионе пришли грозы и дожди, а также немного похолодало.
Через два месяца между всесезонным курортом «Губаха» и горой Ладейной появится самая длинная в России канатная дорога. Такие амбициозные планы озвучили в «Губахе».
Также планируется построить несколько трасс, гостиничный и спа-комплексы, коттеджи и зоны для мангалов.
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