ППК «РЭО» и «Акрон Холдинг» намерены построить в Нижегородской области экопредприятие

Posted Вчера, 16:17
Published Вчера, 16:17
Modified Вчера, 16:17
Updated Вчера, 16:17
Документ подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев, глава Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов. Об этом пишет newsnn.ru.
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, модель экономики замкнутого цикла предполагает максимальное вовлечение вторсырья в оборот. Процесс извлечения ценных ресурсов из отходов требует отладки системы сбора и утилизации. Однако переработка отходов электроники и электротехники подразумевает еще более тщательный подход. Подписанное соглашение с Нижегородской областью и «Акрон Холдингом» охватывает деятельность по развитию комплексной инфраструктуры по обращению с отходами электроники и электротехники в регионе, в том числе и строительство предприятия по утилизации.
Построение эффективной системы сбора и утилизации отходов электроники отвечает задачам федпроекта «Экономика замкнутого цикла».
Ежегодно в регионе образуется около 34 тыс. тонн отходов электронного и электрического оборудования, рассказал Глеб Никитин. Он добавил, что при этом в области отсутствуют крупные специализированные предприятия для переработки таких отходов. После запуска предприятия Нижегородская область сможет перерабатывать до 50% отходов, образующихся в регионе.
«Мощности предприятия позволят охватить переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Наша область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места», — заявил Никитин.
Как отмечается, ежегодная проектная мощность предприятия составит около 36 тыс. тонн в год, при этом предполагаемый суммарный объем инвестиций — 1,2–1,6 млрд рублей. Ожидается, что запуск предприятия позволит создать 75 новых рабочих мест.
По мнению Павла Морозова, в настоящее время Нижегородская область находится в числе лидеров по внедрению экологических практик в РФ. Более того, он назвал регион законодателем зеленой политики, с которым приятно работать в сфере совершенствования системы обращения с отходами.
«Уверен, новое утилизационное предприятие даст дополнительные возможности в достижении регионом показателей, обозначенных нацпроектом „Экология“», — сказал Морозов.