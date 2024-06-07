ППК «РЭО» и «Акрон Холдинг» намерены построить в Нижегородской области экопредприятие

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, модель экономики замкнутого цикла предполагает максимальное вовлечение вторсырья в оборот. Процесс извлечения ценных ресурсов из отходов требует отладки системы сбора и утилизации. Однако переработка отходов электроники и электротехники подразумевает еще более тщательный подход. Подписанное соглашение с Нижегородской областью и «Акрон Холдингом» охватывает деятельность по развитию комплексной инфраструктуры по обращению с отходами электроники и электротехники в регионе, в том числе и строительство предприятия по утилизации.