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ППК «РЭО» и «Акрон Холдинг» намерены построить в Нижегородской области экопредприятие

ППК «РЭО» и «Акрон Холдинг» намерены построить в Нижегородской области экопредприятие

7 июня 2024, 16:17
Фото: 1MI
Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) между публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (РЭО), правительством Нижегородской области и АО «Акрон Холдинг».

Документ подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев, глава Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов. Об этом пишет newsnn.ru.

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, модель экономики замкнутого цикла предполагает максимальное вовлечение вторсырья в оборот. Процесс извлечения ценных ресурсов из отходов требует отладки системы сбора и утилизации. Однако переработка отходов электроники и электротехники подразумевает еще более тщательный подход. Подписанное соглашение с Нижегородской областью и «Акрон Холдингом» охватывает деятельность по развитию комплексной инфраструктуры по обращению с отходами электроники и электротехники в регионе, в том числе и строительство предприятия по утилизации.

Построение эффективной системы сбора и утилизации отходов электроники отвечает задачам федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

Ежегодно в регионе образуется около 34 тыс. тонн отходов электронного и электрического оборудования, рассказал Глеб Никитин. Он добавил, что при этом в области отсутствуют крупные специализированные предприятия для переработки таких отходов. После запуска предприятия Нижегородская область сможет перерабатывать до 50% отходов, образующихся в регионе.

«Мощности предприятия позволят охватить переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Наша область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места», — заявил Никитин.

Как отмечается, ежегодная проектная мощность предприятия составит около 36 тыс. тонн в год, при этом предполагаемый суммарный объем инвестиций — 1,2–1,6 млрд рублей. Ожидается, что запуск предприятия позволит создать 75 новых рабочих мест.

По мнению Павла Морозова, в настоящее время Нижегородская область находится в числе лидеров по внедрению экологических практик в РФ. Более того, он назвал регион законодателем зеленой политики, с которым приятно работать в сфере совершенствования системы обращения с отходами.

«Уверен, новое утилизационное предприятие даст дополнительные возможности в достижении регионом показателей, обозначенных нацпроектом „Экология“», — сказал Морозов.

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