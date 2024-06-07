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Председатель ФОМС рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

Председатель ФОМС рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

7 июня 2024, 10:18
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с конца 2022 года занимается развитием государственной информационной системы ОМС, благодаря которой появилась возможность предоставлять гражданам комплекс услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС.

РИА Новости пишут, что на сессии Петербургского международного экономического форума председатель ФОМС Илья Баланин рассказал, что с момента основания системы обязательного медицинского страхования 30 лет назад в регионах информационные системы разрабатывались разными исполнителями, с разной скоростью и с использованием разных технологий. Поэтому на данный момент главной задачей фонда является перевод функциональности региональных систем на федеральный уровень и аккумулирование сведений по всем субъектам.

С 1 декабря 2022 года ФОМС перешел на формирование цифровых полисов ОМС с внедрением Федерального единого регистра застрахованных (ЕРЗ) лиц. Так, полисы исключительно в электронном формате сейчас имеют 17 миллионов застрахованных россиян.

Цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП) представляет собой гибридное хранилище данных, которые собираются из различных источников, в том числе это сведения о страховании, оказанной медицинской помощи, электронных медицинских картах для определения по каждому гражданину категорий рисков.

По словам Баланина, централизованное хранение в ЦМП предоставит доступ к информации о здоровье граждан для всех профессиональных участников домена, что будет особенно полезным в неотложных ситуациях, когда оперативный доступ к информации о здоровье застрахованного лица может стать жизненно важным.

В прошлом году 108,5 миллиона человек проинформировали о праве пройти профилактический медосмотр. Из них профилактическими мероприятиями было охвачено 82,1 миллиона человек. На начало мая текущего года более 52 миллионов человек проинформированы о праве пройти профилактический медосмотр, из них почти 35 миллионов граждан прошли профилактические мероприятия.

С этого года в тарифы ОМС вошли затраты на получение «второго мнения» от искусственного интеллекта при анализе маммограмм. За 4 месяца текущего года число проведенных маммографий с применением искусственного интеллекта составило около 15% от всего объема маммографий, проведенных в рамках диспансеризации.

Председатель ФОМС сказал, что в фонде отмечают стабильную тенденцию к росту объемов использования систем поддержки врачебных решений. На данный момент, когда началась подготовка программы государственных гарантий на следующий год, ФОМС совместно с Минздравом оценивает возможность расширения использования искусственного интеллекта и по другим направлениям.

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