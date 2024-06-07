Председатель ФОМС рассказал о развитии государственной информационной системы ОМС

В прошлом году 108,5 миллиона человек проинформировали о праве пройти профилактический медосмотр. Из них профилактическими мероприятиями было охвачено 82,1 миллиона человек. На начало мая текущего года более 52 миллионов человек проинформированы о праве пройти профилактический медосмотр, из них почти 35 миллионов граждан прошли профилактические мероприятия.