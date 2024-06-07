Профессор вирусологии объяснил, почему прививка от кори должна стать обязательной

Анатолий Альтштейн говорит, что во многих азиатских и африканских странах корь протекает тяжело, так как есть пороки с питанием и витаминами — в итоге умирает много детей. И в благополучных странах, если человек переболел корью, вирус навсегда остается в организме. У небольшого процента людей вирус вызывает поражение головного мозга и вирусный энцефалит, при этом последствия могут настигнуть человека спустя много лет.