Профессор вирусологии объяснил, почему прививка от кори должна стать обязательной

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Всемирная организация здравоохранения опубликовала рейтинг стран по уровню заболеваемости корью Лидирующие позиции в нем занимают Казахстан, Азербайджан, Российская Федерация и Киргизия. В России в прошлом году было зарегистрировано более 12 тыс. пациентов с корью, за первые четыре месяца 2024 года — уже свыше 6 тыс. человек.
Больше всего зараженных — дети до пяти лет, из них 75% вообще не были привиты, 99% не получили вторую дозу вакцины. Журналисты издания «Новые известия» поговорили с профессором вирусологии, главным научным сотрудником НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолием Альтштейном.
Анатолий Альтштейн говорит, что во многих азиатских и африканских странах корь протекает тяжело, так как есть пороки с питанием и витаминами — в итоге умирает много детей. И в благополучных странах, если человек переболел корью, вирус навсегда остается в организме. У небольшого процента людей вирус вызывает поражение головного мозга и вирусный энцефалит, при этом последствия могут настигнуть человека спустя много лет.
Если человек вакцинирован, то вакцинный вирус остается в организме, но не вызывает поражений мозга. Поэтому необходимо делать прививку. Если органы здравоохранения будут тщательно следить за наличием и применением вакцины, то кори почти не будет.
Корь хорошо контролируется вакциной, разработанной еще в первой половине 1960-х годов, говорит профессор. Распространение кори в последние годы связано с антивакционными настроениями, неправильным подходом родителей к вакцинации и просчетами органов здравоохранения, говорит Альтштейн.
Прививка дает иммунитет к кори надолго — на 10-15 лет после второй прививки, сделанной в 5-6-летнем возрасте. С возрастом чувствительность к вирусу кори снижается, вероятность заболевания взрослого человека корью крайне низка, особенно если ему в детстве делали две прививки. О кори много лет не было слышно, поскольку сейчас за вакцинацией недостаточно внимательно следят, считает профессор Альтштейн.
Из-за того, что вакцины от коронавируса очень быстро получали разрешения на использование, во всем мире начали расти антипрививочные настроения. Анатолий Альтштейн называет таких людей мракобесами, потому что они выступают против вакцинации, имеют антинаучную точку зрения.
По словам профессора, в мире практически нет медицинских препаратов, которые бы не имели побочных эффектов. Против вакцин от коронавируса (в частности, AstroZeneca) есть аргумент, что в результате их применения повышается свертываемость крови. Такие осложнения бывают, но в соотношении одно тяжелое осложнение на 100 тыс. привитых.
К примеру, вакцина против натуральной оспы, которая помогла полностью избавиться от этого заболевания, показывала больше осложнений — возникала инвалидность и 2-3 летальных исхода на 1 млн человек. Живая вакцина от полиомиелита, спасшая миллионы детей от инвалидности и смерти, вызывала 1-2 летальных случая на 1 млн вакцинированных.
При вакцинации от ковида тоже бывают тяжелые осложнения. Например, после «АстраЗенеки» — менее одного тяжелого случая миокардита на 100 тыс. привитых. Специалисты говорят, что проблема в раздувании прессой и людьми этих редких случаев осложнений. Это приводит к тому, что население отказывается от прививок. Хотя вакцины от коронавируса были эффективными, просто вакцинация проходила очень медленно.
Вакцина от кори же дает незначительные осложнения. Случаев летального исхода практически нет. Анатолий Альтштейн считает, что прививка против кори должна быть обязательной. Это заболевание в цивилизованных странах протекает у детей легко. Пока не было вакцины, миллионы детей погибали от кори, подытожил профессор, поэтому нужно пользоваться благами науки.