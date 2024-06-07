Псковская область, РЭО и Сбербанк заключили соглашение о партнерстве

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Денис Буцаев отметил, что благодаря совместным усилиям РЭО, Сбера и руководства области будет создана современная инфраструктура для сферы обращения с отходами. Возводимые объекты позволят региону достичь нужных показателей по обработке и переработке ТКО. Он также добавил, что в свой черед РЭО окажет необходимую поддержку проекту. Об этом пишет gorod55.ru.
«Строительство объекта обращения с ТКО в Псковской области сейчас находится в активной фазе, генеральным подрядчиком выступает „Экоцифра“, дочерняя компания РЭО», — сообщил глава РЭО.
В рамках сотрудничества стороны намерены расширить доступ к финансированию крупных инвестпроектов по строительству комплексов обработки, утилизации и размещения ТКО в Псковской области.
По словам Александра Ведяхина, РЭО и Псковская область заинтересованы в создании такой устойчивой системы обращения с ТКО, которая позволит сортировать 100% отходов, а объем ТКО, направляемых на полигоны, неуклонно снижать. Он подчеркнул, что Сбер готов оценить возможность финансирования проектов в этой сфере.
«Мы рассчитываем, что результатом нашего сотрудничества станет значительное улучшение экологической ситуации как в регионе, так и в стране в целом», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка.
Согласно заявлению Михаила Ведерникова, соглашение со Сбером и РЭО поможет региону с реализацией федерального проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области. Губернатор также отметил, что после открытия объекта все свалки в регионе можно будет закрыть и рекультивировать. Он подчеркнул, что сфера обращения с ТКО — достаточно сложная сфера для всех российских регионов.
Российский экологический оператор выступает экологическим партнером 27-го Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.