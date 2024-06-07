Псковская область, РЭО и Сбербанк заключили соглашение о партнерстве

Согласно заявлению Михаила Ведерникова, соглашение со Сбером и РЭО поможет региону с реализацией федерального проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Псковской области. Губернатор также отметил, что после открытия объекта все свалки в регионе можно будет закрыть и рекультивировать. Он подчеркнул, что сфера обращения с ТКО — достаточно сложная сфера для всех российских регионов.