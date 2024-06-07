ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон

В мае текущего года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ПТЖБ на решение Арбитражного суда Пермского края о назначении штрафа. В итоге апелляция компании была оставлена без удовлетворения, следует из картотеки арбитражных дел. Компания может обжаловать постановление в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского срока в течение двух месяцев со дня принятия решения, указано в документе. В отделе маркетинга ПТЖБ подтвердили Properm.ru, что производитель не обжаловал постановление о назначении штрафа.