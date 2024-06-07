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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

ПТЖБ оплатил штрафы на сумму 490 тыс. рублей за завышение цен на газобетон

ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон

7 июня 2024, 06:42
Фото: vk.com/ptgb_zavod

ПТЖБ оплатил штрафы на сумму 490 тыс. рублей за завышение цен на газобетон

Пермское УФАС обратило внимание на нарушения в прошлом году.
Сюжет
Уфас

Производитель стройматериалов, АО «Пермтрансжелезобетон» (ПТЖБ) оплатило штрафы, назначенные Пермским УФАС. В прошлом году антимонопольная служба признала компанию виновной в нарушении Закона о защите конкуренции. В результате ПТЖБ был назначен штраф в размере 475 тыс. рублей, а также должностное лицо компании обязали выплатить 15 тыс. рублей.

ПТЖБ привлекли к административной ответственности за необоснованное завышение цены на газобетонные блоки. Было установлено, что производитель занимает доминирующее положение на рынке оптовой реализации газобетонных блоков в Пермском крае. С конца 2021 по июнь 2022 года компания увеличила отпускную цену данного стройматериала почти в два раза. УФАС выяснило, что увеличение цен не соответствовало увеличению затрат на производство товара, а ПТЖБ злоупотребил своим положением на товарном рынке, ущемив интересы покупателей.

Во время рассмотрения дела компания снизила завышенные цены на газобетон, однако оспаривала решение УФАС в суде, поддержавшем позицию антимонопольного органа, сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

В мае текущего года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ПТЖБ на решение Арбитражного суда Пермского края о назначении штрафа. В итоге апелляция компании была оставлена без удовлетворения, следует из картотеки арбитражных дел. Компания может обжаловать постановление в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского срока в течение двух месяцев со дня принятия решения, указано в документе. В отделе маркетинга ПТЖБ подтвердили Properm.ru, что производитель не обжаловал постановление о назначении штрафа.

ПТЖБ наказали штрафом почти в полмиллиона за завышенные цены на газобетон
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