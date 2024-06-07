Путин призвал к развитию внутреннего туризма

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Он отметил необходимость увеличения числа поездок с размещением в гостиницах по стране до 140 миллионов человек за шесть лет. Кроме того, Путин подчеркнул, что до 2030 года доля туризма в валовом внутреннем продукте вырастет до 5%, пишет 360.ru.
В своем выступлении президент обещал создать комфортные условия для отдыха, включая строительство гостиниц, кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений.
Также он сообщил о продлении всероссийского конкурса по улучшению облика городов, запуске программы благоустройства парков и набережных. Отдельное внимание будет уделено реставрации и реконструкции объектов культурного и исторического значения, придавая им новую жизнь и украшая населенные пункты.