Путин призвал к развитию внутреннего туризма

Он отметил необходимость увеличения числа поездок с размещением в гостиницах по стране до 140 миллионов человек за шесть лет. Кроме того, Путин подчеркнул, что до 2030 года доля туризма в валовом внутреннем продукте вырастет до 5%, пишет 360.ru.