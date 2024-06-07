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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Путин призвал к развитию внутреннего туризма

7 июня 2024, 14:13
Развитие внутреннего туризма является одной из важных целей для развития России в долгосрочной перспективе. Президент Владимир Путин заявил об этом на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил необходимость увеличения числа поездок с размещением в гостиницах по стране до 140 миллионов человек за шесть лет. Кроме того, Путин подчеркнул, что до 2030 года доля туризма в валовом внутреннем продукте вырастет до 5%, пишет 360.ru.

В своем выступлении президент обещал создать комфортные условия для отдыха, включая строительство гостиниц, кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений.

Также он сообщил о продлении всероссийского конкурса по улучшению облика городов, запуске программы благоустройства парков и набережных. Отдельное внимание будет уделено реставрации и реконструкции объектов культурного и исторического значения, придавая им новую жизнь и украшая населенные пункты.

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