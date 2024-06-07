РЭО: В Свердловской области запустят объект утилизации электроники

Денис Буцаев отметил, что утилизация отходов электроники и электротехники представляет сложную задачу из-за разнообразия материалов, которые включают металлы, стекло, пластик, а также опасные компоненты, пишет издание tagilcity.ru. Он подчеркнул, что развитие системы утилизации таких отходов требует комплексного подхода. По его словам, РЭО будет работать на тем, чтобы в Свердловской области запустили в работу предприятие по утилизации ОЭЭО. Такая возможность рассматривается в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ между Свердловской областью, РЭО и «Акрон Холдингом».