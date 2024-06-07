РЭО: В Свердловской области запустят объект утилизации электроники

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Денис Буцаев отметил, что утилизация отходов электроники и электротехники представляет сложную задачу из-за разнообразия материалов, которые включают металлы, стекло, пластик, а также опасные компоненты, пишет издание tagilcity.ru. Он подчеркнул, что развитие системы утилизации таких отходов требует комплексного подхода. По его словам, РЭО будет работать на тем, чтобы в Свердловской области запустили в работу предприятие по утилизации ОЭЭО. Такая возможность рассматривается в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ между Свердловской областью, РЭО и «Акрон Холдингом».
Строительство современного высокотехнологичного объекта по переработке отходов соответствует целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
По словам Евгения Куйвашева, стороны заключили трехстороннее соглашение о совершенствовании системы обращения с ОЭЭО. В частности, планируется совместная реализация инвестиционного проекта по строительству центра переработки отходов электронного и электрического оборудования в Свердловской области.
Заключенное соглашение о сотрудничестве предполагает разработку плана мероприятий по развитию комплексной инфраструктуры для сбора отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО), а также увеличению объемов отбора такой фракции на объектах обработки твердых коммунальных отходов.
Павел Морозов, генеральный директор «Акрон Холдинга», подчеркнул, что совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) и правительством Свердловской области компания будет работать над налаживанием эффективных механизмов для сбора и сортировки отходов электроники. У холдинга имеется обширный опыт в данной области, он принимает активное участие в осуществлении соответствующих программ на региональном и муниципальном уровнях. Пункты и инструменты сбора электроники, организованные компанией в нескольких регионах, показали отличные результаты. Эти успешные практики планируется распространить и на другие регионы России.
Российский экологический оператор выступает экологическим партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Санкт-Петербурге 5−8 июня.