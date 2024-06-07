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Росприроднадзор оспаривает решение суда по делу о Кунгурской ледяной пещере

Росприроднадзор оспаривает решение суда по делу о Кунгурской ледяной пещере

7 июня 2024, 05:10
Фото: properm.ru
Ранее надзорный орган не смог оштрафовать ООО «Сталагмит Экскурс» на 150 тыс. рублей.

Росприроднадзор оспаривает в семнадцатом арбитражном апелляционном суде решение по делу Кунгурской пещеры. Жалоба связана с отказом штрафовать оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит Экскурс» за нарушение пользования недрами. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на судебную картотеку.

По данным дела, апелляционная жалоба поступила 24 мая. Следующее судебное заседание состоится 9 июля. Напомним, что Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования не смогло оштрафовать ООО «Сталагмит Экскурс» на 150 тыс. рублей за нарушение пользования недрами.

Как указал надзорный орган, компания не проводила расчет теплового баланса объекта, а также не вело оценку влияния на особо охраняемый природный объект антропогенного фактора. При этом, пещеру посещало гораздо больше человек, чем разрешено документацией.

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#Пермь#Штраф#Кунгурская ледяная пещера#Росприроднадзор
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