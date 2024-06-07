Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики

Президент подчеркнул, что в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, а за первый квартал текущего года — на 5,4%. Он также отметил, что особенно важно, что такой рост обусловлен несырьевыми отраслями экономики. Несмотря на санкции и ограничения, Россия активно развивает логистику, расширяет границы своего сотрудничества и лидирует в мировой торговле, пишет 360.ru.