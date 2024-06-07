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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики

7 июня 2024, 15:38
В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024 Владимир Путин заявил, что российская экономика развивается очень быстро и уже превысила средний мировой уровень. Страна успела обогнать Японию и Германию и будет продолжать обеспечивать стабильный рост.

Президент подчеркнул, что в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, а за первый квартал текущего года — на 5,4%. Он также отметил, что особенно важно, что такой рост обусловлен несырьевыми отраслями экономики. Несмотря на санкции и ограничения, Россия активно развивает логистику, расширяет границы своего сотрудничества и лидирует в мировой торговле, пишет 360.ru.

Путин поставил перед страной цель войти в четверку крупнейших мировых экономик. Его выступление проходит в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума, где присутствуют также президенты Боливии и Зимбабве.

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