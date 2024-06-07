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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Главу пермского отделения движения «Зов народа» ночью зарезали в Подмосковье

Руководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в Подмосковье

7 июня 2024, 08:13
Фото: страница Антона Еговцева «ВКонтакте»

Главу пермского отделения движения «Зов народа» ночью зарезали в Подмосковье

Убийца сейчас находится в больнице.

В Подмосковье возле дома убили заместителя председателя движения «Зов народа», руководителя пермского отделения организации Антона Еговцева. Происшествие случилось сегодня ночью. 7 июня, сообщили в группе «ВКонтакте» «Зов народа» коллеги Еговцева. Ведется следствие.

По данным Telegram-канала Baza, вчера Еговцев звонил в полицию и просил защитить его от неизвестного, который за ним следит и угрожает. По одной из версий, убийца был поклонником его супруги. По данным Telegram-канала SHOT, Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Сейчас нападавший находится в больнице, так как перед смертью общественник сопротивлялся.

«Зов народа» позиционирует себя как «общественное движение сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей». Сотрудники движения писали обращения в правоохранительные органы о проверке известных людей на предмет соблюдения ими закона и основ морали. В частности, просили Генпрокуратуру проверить скандальную «голую вечеринку» блогера Насти Ивлеевой.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Убийство
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