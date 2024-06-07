Руководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в Подмосковье

По данным Telegram-канала Baza, вчера Еговцев звонил в полицию и просил защитить его от неизвестного, который за ним следит и угрожает. По одной из версий, убийца был поклонником его супруги. По данным Telegram-канала SHOT, Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Сейчас нападавший находится в больнице, так как перед смертью общественник сопротивлялся.