СОГАЗ внедрил российское ПО для прогнозирования рисков

Posted 7 июня, 08:52
Published 7 июня, 08:52
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
СОГАЗ внедрил российское программное обеспечение MathSync от компании «Синкретис», с помощью которого можно производить вероятностное моделирование страховых рисков. Также ПО позволяет анализировать состав страхового портфеля, строить треугольники развития убытков, рассчитывать стоимость перестрахования и оценивать потребности в капитале.
Решение MathSync внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России и является полностью импортонезависимым.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.