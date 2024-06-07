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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Концерт комика Сергея Орлова в Перми отменили из-за состояния здоровья артиста

Стала известна причина отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми

7 июня 2024, 07:06
Фото: Telegram-канал «Сергей Орлов Stand-Up»

Концерт комика Сергея Орлова в Перми отменили из-за состояния здоровья артиста

Выступление артиста перенесли на неопределенный срок.

Стала известна причина отмены в Перми концерта стендап-комика Сергея Орлова. В официальном телеграм-канале артиста сообщается, что это связано с его «нестабильным состоянием здоровья».

На неопределенный срок также перенесены концерты в Челябинске, Ижевске и Кирове. Новые даты обещают объявить позже.

Напомним, об отмене концерта Сергея Орлова в Перми стало известно вчера, 6 июня — в тот самый день, когда он должен был пройти. Представители Центра спортивной подготовки Пермского края, который находится в СК Сухарева, рассказали журналистам, что организаторы концерта не уведомили правоохранительные органы о проведении мероприятия. Правоохранители не получили план безопасности, без которого нельзя проводить любые мероприятия в учреждении.

В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
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#Пермь#Концерт#Ск имени сухарева#СК Сухарева
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