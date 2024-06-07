Стала известна причина отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Стала известна причина отмены в Перми концерта стендап-комика Сергея Орлова. В официальном телеграм-канале артиста сообщается, что это связано с его «нестабильным состоянием здоровья».
На неопределенный срок также перенесены концерты в Челябинске, Ижевске и Кирове. Новые даты обещают объявить позже.
Напомним, об отмене концерта Сергея Орлова в Перми стало известно вчера, 6 июня — в тот самый день, когда он должен был пройти. Представители Центра спортивной подготовки Пермского края, который находится в СК Сухарева, рассказали журналистам, что организаторы концерта не уведомили правоохранительные органы о проведении мероприятия. Правоохранители не получили план безопасности, без которого нельзя проводить любые мероприятия в учреждении.