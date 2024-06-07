Суд оштрафовал пермскую пенсионерку за дискредитацию армии РФ на 30 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В конце мая 2024 года Ильинский районный суд признал 65-летнюю пермячку виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Как сообщает пресс-служба суда, пенсионерку оштрафовали на 30 тыс. рублей.
В октябре и ноябре 2022 года пенсионерка опубликовала во ВКонтакте публикации, направленные на дискредитацию ВС РФ. «В качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд признал повторное совершение однородного административного правонарушения», — сообщается на сайте Ильинского суда.
В ходе вынесения наказания был учтен характер действий виновной, ее личность и ее имущественное положение.