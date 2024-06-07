Увлекался мототехникой. Рядовой из Александровского округа погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
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Сегодня, 7 июня, в Александровском муниципальном округе простились с погибшим на СВО Михаилом Архиповым. Ему был 31 год, сообщает пресс-служба местной администрации.
Михаил родился 14 мая 1992 года, провел детство и юность в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы №8 выучился на токаря, в прошлом году закончил курсы при РЖД. Увлекался мототехникой. В октябре минувшего года отправился на службу по контракту,
Рядовой гвардии Архипов погиб 3 мая текущего года. Он награжден Орденом Мужества посмертно.