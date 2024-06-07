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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Александровском округе простились с погибшим на СВО 31-летним рядовым

Увлекался мототехникой. Рядовой из Александровского округа погиб на СВО

7 июня 2024, 12:25
Фото: пресс-служба администрации Александровского округа

В Александровском округе простились с погибшим на СВО 31-летним рядовым

Мужчина не дожил 11 дней до своего дня рождения.

Сегодня, 7 июня, в Александровском муниципальном округе простились с погибшим на СВО Михаилом Архиповым. Ему был 31 год, сообщает пресс-служба местной администрации.

Михаил родился 14 мая 1992 года, провел детство и юность в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы №8 выучился на токаря, в прошлом году закончил курсы при РЖД. Увлекался мототехникой. В октябре минувшего года отправился на службу по контракту,

Рядовой гвардии Архипов погиб 3 мая текущего года. Он награжден Орденом Мужества посмертно.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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