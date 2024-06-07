Увлекался мототехникой. Рядовой из Александровского округа погиб на СВО

Михаил родился 14 мая 1992 года, провел детство и юность в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы №8 выучился на токаря, в прошлом году закончил курсы при РЖД. Увлекался мототехникой. В октябре минувшего года отправился на службу по контракту,