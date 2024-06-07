В Березниках стартовал проект «уДОБРяй!»

Более 250 детей под руководством наставников будут благоустраивать территории своих учебных заведений, проводить ярмарки и научно-практические конференции, выращивать овощи и цветы. Специалисты филиала «Азот» и представители общественных организаций расскажут детям об экологии, особенностях применения удобрений и выращивания растений, об основах безопасности, а также об «Уралхиме», миссии и слогане компании «Потому что еда нужна каждому».