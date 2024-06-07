В Кемерове возбуждено еще одно уголовное дело после страшного ДТП с трамваями

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
В Кемерове возбуждено еще одно уголовное дело после жуткого ДТП с трамваями. На этот раз — по факту халатности, повлекшей смерть человека, пишет VSE42.Ru.
По версии следствия, чиновники управления транспорта и связи недостаточно проконтролировали работу АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) и иные подведомственные организации. В результате вчера утром, 6 июня, в рейс вышел неисправный трамвай, который столкнулся с другим трамваем, сообщили в Следственном комитете.
Сейчас число пострадавших в страшном ДТП превысило 140 человек, один пассажир — мужчина, скончался еще вчера. Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По делу задержаны директор КЭТК Павел Мальцев и один из инженеров, выпустивший «бешеный трамвай» в рейс.
Вчера утром, 6 июня, трамвай вышел на рейс. В какой-то момент у него полностью отказали тормоза, на полном ходу открылись двери. Из вагона на дорогу выпали трое человек.