В Кемерове возбуждено еще одно уголовное дело после страшного ДТП с трамваями

Сейчас число пострадавших в страшном ДТП превысило 140 человек, один пассажир — мужчина, скончался еще вчера. Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). По делу задержаны директор КЭТК Павел Мальцев и один из инженеров, выпустивший «бешеный трамвай» в рейс.