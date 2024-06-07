В ночь на 7 июня в Кировском районе Перми массово пропало электричество

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Сегодня, в ночь на 7 июня, в Кировском районе произошло массовое отключение электроснабжения. Об этом сообщило издание 59.RU со ссылкой на очевидца.
На горячей линии «Россети Урал — Пермэнерго» изданию сообщили, что проблемы с электричеством были не только в Кировском районе, но в микрорайоне Верхняя Курья. Электроснабжение в Кировском районе должны были восстановить до 3:00, в Курье — до 1:00.
Как сообщил местный житель, на телефон их управляющей компании обратились несколько сотен человек. Корреспондент Properm.ru также направил запрос в филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго».
По словам главного эксперта группы по связям с общественностью филиала электросетевого холдинга Михаила Науменко, технологическое нарушение на кабельной линии напряжением 6 кВ «Химград — Экран» в Кировском районе произошло 7 июня 00:17. Из-за этого без электричества остались жители домов в квадрате улиц Маршала Рыбалко — Ласьвинская — Магистральная. Электроснабжение удалось восстановить в течение двух часов.