В ночь на 7 июня в Кировском районе Перми массово пропало электричество

На горячей линии «Россети Урал — Пермэнерго» изданию сообщили, что проблемы с электричеством были не только в Кировском районе, но в микрорайоне Верхняя Курья. Электроснабжение в Кировском районе должны были восстановить до 3:00, в Курье — до 1:00.