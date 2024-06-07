В Перми не будут обновлять разметку «Красной» и «Зеленой» линий

Туристические маршруты-линии были созданы более десяти лет назад. Сначала появилась «Зелёная линия», рассказывающая об истории архитектуры города. Она ведет по маршруту 4,7 километра.«Зеленую линию» входят 37 исторических и современных объектов, среди которых Часовня святого Стефана Великопермского, скульптура «Пермяк — соленые уши», Центральный выставочный зал, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Соборная площадь, сквер имени Решетникова, Речной вокзал, Дом Мешкова, гостиница «Центральная», Дом Смышляева, Театральный сквер, памятник Борису Пастернаку и другие объекты.