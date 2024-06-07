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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

«Красная» и «Зеленая» линии в Перми не будут обновляться

В Перми не будут обновлять разметку «Красной» и «Зеленой» линий

7 июня 2024, 10:55
Фото: properm.ru

«Красная» и «Зеленая» линии в Перми не будут обновляться

Туристические маршруты по городу были созданы более десяти лет назад.
Сюжет
Туризм

В Перми больше не будут обновлять разметку на «Красной» и «Зеленой» линиях. Сейчас на данных туристических маршрутах часть линий разметки стерта, другая часть отсутствует после ремонта тротуаров, сообщает ИА «Текст».

Как пояснили изданию в администрации города, с 2023 года принято решение отказа от нанесения разметки на тротуарах. Чиновниками выбраны альтернативные способы навигации по пешеходным маршрутам, такие как: экскурсионное приложение «Пермь здесь», а также навигация на интерактивных стендах.

Туристические маршруты-линии были созданы более десяти лет назад. Сначала появилась «Зелёная линия», рассказывающая об истории архитектуры города. Она ведет по маршруту 4,7 километра.«Зеленую линию» входят 37 исторических и современных объектов, среди которых Часовня святого Стефана Великопермского, скульптура «Пермяк — соленые уши», Центральный выставочный зал, Спасо-Преображенский кафедральный собор и Соборная площадь, сквер имени Решетникова, Речной вокзал, Дом Мешкова, гостиница «Центральная», Дом Смышляева, Театральный сквер, памятник Борису Пастернаку и другие объекты.

Через пару лет к ней добавилась «Красная линия», связанная с историями любви известных людей, — 4,3 км. «Красная линия» состоит из двадцати историй любви людей, которые оставили свой след в Перми: писатель Гайдар, генерал Каппель, пароходчик Мешков, великий князь Михаил Александрович, антрепренер Дягилев и другие.

Ежегодно весной на главных пешеходных маршрутах города проходили работы по обновлению разметки.

#Пермь#Туризм#Внутренний туризм#Развитие туризма
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