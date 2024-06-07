В Перми перед судом предстанет убийца 21-летней девушки и его сообщница

Ночью 2 декабря 2023 года обвиняемый из-за давнего конфликта решил убить свою 21-летнюю знакомую. Он убедил ее поехать с ним на автомобиле в соседний населенный пункт. По пути он остановил машину, вывел девушку на дорогу и нанес ей более 20 ударов ножом в тело. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.