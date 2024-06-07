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Posted Вчера, 16:08

Published Вчера, 16:08

Modified Вчера, 16:10

Updated Вчера, 16:10

Мужчину обвиняют в убийстве 21-летней девушки под Пермью

В Перми перед судом предстанет убийца 21-летней девушки и его сообщница

7 июня 2024, 16:08
Фото: 1MI

Мужчину обвиняют в убийстве 21-летней девушки под Пермью

Убитой было нанесено более 20 ударов ножом.

В Пермском округе будут судить 52-летнего жителя за убийство 21-летней девушки. Также перед судом предстанет 51-летнюю сожительницу предполагаемого убийцы— за укрывательство преступления, сообщают СУ СКР по Пермскому краю.

Ночью 2 декабря 2023 года обвиняемый из-за давнего конфликта решил убить свою 21-летнюю знакомую. Он убедил ее поехать с ним на автомобиле в соседний населенный пункт. По пути он остановил машину, вывел девушку на дорогу и нанес ей более 20 ударов ножом в тело. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Сожительница мужчины все видела, но в полицию не сообщила. После убийства они вместе уехали с места преступления. Утром тело убитой обнаружили местные жители.

Дело отправлено в суд. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы, а его подруге — до года тюрьмы.

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#Происшествия#Общество#Суд#Пермь#Криминал
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