В Перми в эти выходные на улицах будут работать дополнительные наряды ДПС

Posted Вчера, 16:31
Published Вчера, 16:31
Modified Вчера, 16:33
Updated Вчера, 16:33
Сотрудники Госавтоинспекции Перми усиливают контроль за соблюдением Правил дорожного движения. В пятницу, 7 июня, на дорогах Перми начался рейд, который продлится также в выходные, сообщают в ведомстве.
На территории краевого центра выведены дополнительные наряды ДПС. Проводятся рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, непосредственно влияющих на тяжесть последствий при ДТП. Особое внимание автоинспекторов направлено на контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями не предоставляющими преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах.
Мероприятия будут проводиться все выходные дни.