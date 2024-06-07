В Перми в эти выходные на улицах будут работать дополнительные наряды ДПС

На территории краевого центра выведены дополнительные наряды ДПС. Проводятся рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, непосредственно влияющих на тяжесть последствий при ДТП. Особое внимание автоинспекторов направлено на контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями не предоставляющими преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах.