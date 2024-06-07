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Posted Вчера, 16:31

Published Вчера, 16:31

Modified Вчера, 16:33

Updated Вчера, 16:33

В Перми стартовал рейд дорожной полиции

В Перми в эти выходные на улицах будут работать дополнительные наряды ДПС

7 июня 2024, 16:31
Фото: Госавтоинспекция Перми

В Перми стартовал рейд дорожной полиции

Рейд дорожной полиции начался уже в пятницу, 7 июня.

Сотрудники Госавтоинспекции Перми усиливают контроль за соблюдением Правил дорожного движения. В пятницу, 7 июня, на дорогах Перми начался рейд, который продлится также в выходные, сообщают в ведомстве.

На территории краевого центра выведены дополнительные наряды ДПС. Проводятся рейдовые мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, непосредственно влияющих на тяжесть последствий при ДТП. Особое внимание автоинспекторов направлено на контроль за соблюдением Правил дорожного движения водителями не предоставляющими преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах.

Мероприятия будут проводиться все выходные дни.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Госавтоинспекция#Рейд
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