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В Пермском крае пройдет митинг, на который заявлены 152 человека

В Пермском крае пройдет митинг, на который заявлены 152 человека

7 июня 2024, 06:11
Жители нескольких деревень Пермского края собираются выйти на протестную акцию, чтобы им провели газ.

Как сообщили Properm.ru организаторы митинга, подано уведомление о проведении публичного мероприятия на имя главы администрации Березников Алексея Казаченко. Жители поселков Зырянка и Нартовка сообщают о том, что соберутся на митинг 15 июня 2024 года.

Цель, как следует из заявки, заключается в том, чтобы «убедить „Газпром газораспределение Пермь“ устранить препятствия по газифицикации поселков». 152 человека предполагают выйти на площадь Советскую в Березниках на полтора часа.

Напомним, поселки не газифицируют под предлогом того, что это может быть опасно. Люди же считают, что на них просто экономят.

Жители выяснили, что в горно-геологическом обосновании, разработанном «Горным институтом Уральского отделения Российской академии наук» еще в 2021 году, разрешено проектирование газопровода «с учетом конструктивных мер защиты». Кроме того, в 2020 году АО «Газпром газораспределение Пермь» выдавало технические условия (ТУ) на проектирование газопровода во всем микрорайоне, но сейчас отказывается от своего решения.

«Что изменилось за 2,5 года, что такого радикального произошло? Мы ставим под сомнение корректность принятых проектных решений, просим внятно разъяснить нам причины отказа в газификации части посёлка и требуем разобраться в ситуации не формально», — говорится в открытом письме, которое подписали почти все жители, оставшиеся без надежды на газификацию.

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