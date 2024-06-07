В Пермском крае пройдет митинг, на который заявлены 152 человека

Жители выяснили, что в горно-геологическом обосновании, разработанном «Горным институтом Уральского отделения Российской академии наук» еще в 2021 году, разрешено проектирование газопровода «с учетом конструктивных мер защиты». Кроме того, в 2020 году АО «Газпром газораспределение Пермь» выдавало технические условия (ТУ) на проектирование газопровода во всем микрорайоне, но сейчас отказывается от своего решения.