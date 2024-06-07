В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%

Более быстрый темп роста цен на перелеты в отдельных регионах связана увеличением эксплуатационных расходов. К примеру, в Москве и в Санкт-Петербурге, они закономерно выше из-за более загруженного трафика и вложения больших средств в безопасность аэропортов. В небольших региональных аэропортах, особенно там, где снизился поток авиапассажиров, это связано с ростом удельных издержек на один перелет в случае не полной заполняемости рейсов.