В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В I кв. 2024 года средняя стоимость авиабилетов экономкласса выросла на 25% в расчете на 1 тыс. км пути. Так, за первые три месяца текущего года цена билетов достигла 7015 рублей по сравнению с 6649 руб. за тот же период прошлого года, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Динамика стоимости авиаперелетов из Перми по разным направлениям разная. При этом наблюдается небольшой рост цен вслед за инфляцией. Причинами подорожания перелетов по России стали общая экономическая обстановка, повышение спроса на перелеты, а также экономические факторы. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru профессор кафедры экономики и управления промышленным производством ПНИПУ Жанна Мингалева.
По словам доктора экономических наук, экономическими факторами, повлиявшими на рост цен авиабилетов, являются повышение стоимости авиационного топлива, обслуживания самолетов, стоимости их текущего и капитального ремонта, а также заработной платы работников авиакомпаний и аэропортов.
Более быстрый темп роста цен на перелеты в отдельных регионах связана увеличением эксплуатационных расходов. К примеру, в Москве и в Санкт-Петербурге, они закономерно выше из-за более загруженного трафика и вложения больших средств в безопасность аэропортов. В небольших региональных аэропортах, особенно там, где снизился поток авиапассажиров, это связано с ростом удельных издержек на один перелет в случае не полной заполняемости рейсов.
Ожидать снижения стоимости авиаперелетов при общих условиях не стоит, поскольку наблюдается общий рост издержек. «Снижение может быть только в рамках специальных акций авиакомпаний или государства, к примеру, субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока. Кроме того, существуют сезонные колебания цен на билеты, включая разницу в ценах в разные дни недели или по определенному маршруту», — сообщила доктор экономических наук.