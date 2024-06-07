В Прикамье начал действовать новый порядок поступления на целевое обучение

Все работодатели публикуют предоставляемые социальные гарантии, меры поддержки, в том числе и финансовые, на период обучения будущих сотрудников, возможные стажировки, а также условия их трудоустройства и работы. Тем самым сегодняшние выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении.