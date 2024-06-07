properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Пермском крае действует новый порядок поступления на целевое обучение

В Прикамье начал действовать новый порядок поступления на целевое обучение

7 июня 2024, 09:57
Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае действует новый порядок поступления на целевое обучение

После выпуска студент обязан проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет.

С мая текущего года в стране введен новый порядок поступления на целевое обучение по программам среднего профессионального и высшего образования. На портале «Работа России» доступна возможность работодателям разместить предложение о заключении договора о целевом обучении, рассказала на Совете муниципальных образований Пермского края министр образования и науки Раиса Кассина, сообщают в правительстве региона.

Целевое обучение позволяет привлечь молодых высококвалифицированных профильных специалистов в организацию. Предприятия получают гарантированное трудоустройство выбранных студентов в организацию по окончании ими обучения. При этом предложение о целевом обучении работодателям необходимо разместить до 10 июня текущего года.

Все работодатели публикуют предоставляемые социальные гарантии, меры поддержки, в том числе и финансовые, на период обучения будущих сотрудников, возможные стажировки, а также условия их трудоустройства и работы. Тем самым сегодняшние выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении.

Выбрать работодателя и сформировать заявку на заключение целевого договора абитуриенту необходимо в момент подачи заявления в учебное заведение. Заключить договор с заказчиком можно только после того, как студента уже зачислят в учебное заведение.

Предложениями могут воспользоваться и заключить целевые договоры не только абитуриенты, но и студенты, обучающиеся по определенным программам.

После выпуска студент обязан проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет.

Читайте также:
Прокуратура Пермского края открыла горячую линию по защите прав участников ЕГЭВ здании закрытой пермской школы №21 могут открыть центр допобразованияВ Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
#Касается каждого#Образование
Подпишитесь
На комплексе ПНИПУ уничтожили сосны под строительство «Академии первых»
Сегодня, 09:25
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
Сегодня, 11:03
ПТЖБ оплатил штрафы почти на полмиллиона рублей за завышенные цены на газобетон
Сегодня, 06:42
Руководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в Подмосковье
Сегодня, 08:13
Играл в Словении и Италии. БК «Парма» подписал нового форварда Александра Шашкова
Сегодня, 07:30
"