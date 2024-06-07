В Прикамье начал действовать новый порядок поступления на целевое обучение

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Published Сегодня, 09:57
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С мая текущего года в стране введен новый порядок поступления на целевое обучение по программам среднего профессионального и высшего образования. На портале «Работа России» доступна возможность работодателям разместить предложение о заключении договора о целевом обучении, рассказала на Совете муниципальных образований Пермского края министр образования и науки Раиса Кассина, сообщают в правительстве региона.
Целевое обучение позволяет привлечь молодых высококвалифицированных профильных специалистов в организацию. Предприятия получают гарантированное трудоустройство выбранных студентов в организацию по окончании ими обучения. При этом предложение о целевом обучении работодателям необходимо разместить до 10 июня текущего года.
Все работодатели публикуют предоставляемые социальные гарантии, меры поддержки, в том числе и финансовые, на период обучения будущих сотрудников, возможные стажировки, а также условия их трудоустройства и работы. Тем самым сегодняшние выпускники школ получают возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения сразу выбрать работодателя, который обеспечит ему гарантированное трудоустройство и материальную поддержку во время обучения в учебном заведении.
Выбрать работодателя и сформировать заявку на заключение целевого договора абитуриенту необходимо в момент подачи заявления в учебное заведение. Заключить договор с заказчиком можно только после того, как студента уже зачислят в учебное заведение.
Предложениями могут воспользоваться и заключить целевые договоры не только абитуриенты, но и студенты, обучающиеся по определенным программам.
После выпуска студент обязан проработать в организации, которая выступила заказчиком его обучения, не менее трех лет.