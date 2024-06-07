В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Лысьвенского округа Евгений Шайдуров. Прощание с ним прошло 6 июня в 11:00 на проспекте Победы, 112 (МАУ «ЛКДЦ»). Об этом сообщила администрация краевого центра. «Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», — написало ведомство в социальной сети.
По словам жены погибшего, погиб Евгений 27 января в Красноголовке Донецкой области, у них остался ребенок. Всегда хотел быть военнослужащим. В течение нескольких лет работал в ГУФСИНе, после чего решил пойти за своим родным братом на СВО. Однако им так и не удалось увидеться.