В Прикамье простились с погибшим на СВО Евгением Шайдуровым

По словам жены погибшего, погиб Евгений 27 января в Красноголовке Донецкой области, у них остался ребенок. Всегда хотел быть военнослужащим. В течение нескольких лет работал в ГУФСИНе, после чего решил пойти за своим родным братом на СВО. Однако им так и не удалось увидеться.