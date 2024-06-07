Владимир Путин объявил благодарность главврачу пермского медицинского центра

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:11
Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность главному врачу «Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова» Вячеславу Белову. Как говорится в распоряжении от 6 июня № 163-рп «О поощрении», Белова благодарят за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, первым обратил внимание URA.ru.
Вячеслав Белов — сердечно-сосудистый хирург. Окончил Уральскую государственную медицинскую академию, с 1999 года работал в Свердловской областной клинической больницу №1. В 2004 году возглавил открывшееся в больнице отделение лечение врожденных пороков сердца. Позже был назначен заведующим кардиохирургическим отделением №3 ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Минздрава РФ в Калининграде. 30 сентября 2022 года был назначен главврачом пермского центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова.