Владимир Путин объявил благодарность главврачу пермского медицинского центра

Вячеслав Белов — сердечно-сосудистый хирург. Окончил Уральскую государственную медицинскую академию, с 1999 года работал в Свердловской областной клинической больницу №1. В 2004 году возглавил открывшееся в больнице отделение лечение врожденных пороков сердца. Позже был назначен заведующим кардиохирургическим отделением №3 ФГБУ «Федеральный центр высоких медицинских технологий» Минздрава РФ в Калининграде. 30 сентября 2022 года был назначен главврачом пермского центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова.